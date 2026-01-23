Amplio operativo en zona rural de Concordia: dos cuatreros detenidos y uno prófugo

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, se supo que las actuaciones se iniciaron tras una investigación sostenida en el tiempo, a partir de la reiteración de hechos de abigeato registrados en la zona, los cuales presentaban un modus operandi común. A partir de un minucioso trabajo de análisis y recolección de información, el personal policial logró vincular distintos episodios, establecer su conexión e identificar a los presuntos integrantes de una banda que operaba desde hace tiempo en establecimientos rurales.

Con los elementos reunidos, la Brigada Abigeato, en conjunto con la Jefatura Departamental Concordia, planificó y ejecutó un operativo estratégico tipo cerrojo en sectores rurales y accesos a la ciudad, con el objetivo de interceptar a los sospechosos y lograr su aprehensión en situación de flagrancia.

Como resultado del despliegue, se logró la aprehensión de uno de los masculinos en el mismo lugar del hecho, cuando se encontraba faenando un animal. El individuo portaba un arma de fuego, la cual habría sido utilizada para ultimar a los animales. En el establecimiento rural, ubicado sobre Ruta Provincial N.º 22, se constató que habían sido faenados tres vacunos, categoría terneros.

En ese contexto, los otros dos integrantes del grupo lograron darse a la fuga. En continuidad con las medidas judiciales, se libraron tres órdenes de allanamiento en domicilios vinculados a los restantes sospechosos: dos de ellos en la zona de Barrio 320, y el tercero en Barrio Villa Cresto, donde se concretó la detención de un segundo masculino mayor de edad, conocido con el apodo de “Misionero”, quien tendría participación directa en el hecho investigado.

Con estos resultados, resta la captura de un tercer sujeto, quien actualmente se encuentra prófugo y es intensamente buscado.

Los procedimientos fueron ejecutados por personal de Brigada Concordia y Brigada San Salvador, dependientes de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, con la colaboración de efectivos de Comisaría Séptima, Comisaría Tercera, Cuerpo y Guardia, Motorizado y División Investigaciones, bajo la supervisión del Jefe de la División Operaciones y Seguridad de la Jefatura Departamental Concordia, destacándose el trabajo coordinado de la Policía de Entre Ríos.