Amplio triunfo de la alianza Frigerio–Milei en Entre Ríos: “Este resultado nos compromete a seguir transformando la provincia”

Frigerio destacó que “Entre Ríos eligió seguir por el camino del orden, la transparencia y el trabajo”, subrayando que los ciudadanos “saben que todavía queda mucho por hacer, pero también que estamos cumpliendo”. En ese sentido, insistió en la importancia de mantener el rumbo de las reformas iniciadas en 2023: “Venimos de muchos años de desorden, de una provincia frenada. Hoy Entre Ríos tiene las cuentas en orden, reactivó la obra pública, impulsa la educación y defiende los intereses de los entrerrianos con compromiso”.

Además, el gobernador instó a la oposición a colaborar con la gestión: “Es importante que dejen de poner palos en la rueda y se pongan a trabajar en los temas que verdaderamente le cambian la vida a la gente”, sostuvo.

Resultado electoral

Con el 98,27% de las mesas escrutadas, la alianza entre La Libertad Avanza y Juntos por Entre Ríos obtuvo 358.272 votos (52,91%), logrando 3 bancas en Diputados nacionales y 2 en el Senado. Los nuevos legisladores serán Andrés Lauman, Alicia Fregonese y Abel Schneider por la Cámara baja, mientras que Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida representarán a la provincia en la Cámara alta.

Por su parte, Fuerza Entre Ríos alcanzó 232.905 votos (34,39%), obteniendo dos bancas en Diputados —para Guillermo Michel y Laura Marclay— y una en el Senado, que ocupará Adán Bahl.

El resto de las fuerzas políticas no logró acceder a escaños. El Partido Socialista obtuvo el 3,64%, la lista Ahora 503 el 3,59%, la Nueva Izquierda el 2,50%, Unión Popular Federal el 1,76% y el Movimiento al Socialismo el 1,17%.

Participación electoral

La participación en Entre Ríos fue del 70,48%, con 802.952 votantes sobre 1.139.220 habilitados. Se registraron 781.346 votos válidos (97,30%), de los cuales 701.660 fueron afirmativos (87,38%), 79.686 en blanco (9,92%) y 20.798 nulos (2,59%).

Por departamentos

El triunfo del oficialismo se replicó en la mayoría de los distritos. En Federación, Gualeguaychú, Paraná y Victoria, la alianza Frigerio–Milei superó el 54% de los votos. En tanto, Feliciano e Islas del Ibicuy fueron los únicos departamentos donde Fuerza Entre Ríos se impuso.

Frigerio cerró la jornada asegurando que su gobierno seguirá enfocado en las prioridades que impactan directamente en la vida de los entrerrianos: la alfabetización temprana, la modernización del Estado, la infraestructura generadora de empleo y el fortalecimiento del diálogo político. “Los vecinos no quieren más peleas ni excusas, quieren resultados”, concluyó.

Redaccion de 7Paginas