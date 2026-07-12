Ana Brunini y Eduardo Pelichero volaron en Colonia Ayuí y afirmaron su liderazgo en el Duatlón Provincial Jeep

El Campeonato Provincial de Duatlón Jeep disputó este sábado su segunda fecha del calendario 2026 en un escenario técnico y desafiante en la localidad de Colonia Ayuí.

Bajo la rigurosa organización de la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas (ACPC), la jornada deportiva ofreció un espectáculo de alto nivel y un parque importante de competidores de la región.

La principal novedad de la fecha fue el debut en simultáneo del Campeonato de Atletismo de 5K en Calle. Ambas disciplinas compartieron el horario de largada y los primeros tramos del circuito de pedestrismo, aportándole una inyección extra de velocidad, intensidad y atractivo visual para el público que disfrutoo de esta exigente prueba.

Pelichero aguantó el ritmo de los velocistas y dominó en soledad

En varones, el actual campeón del circuito, Eduardo Pelichero, volvió a subirse al escalón más alto del podio tras completar las tres etapas con un tiempo neto de 58 minutos y 55 segundos.

Al bajarse del podio, Pelichero dialogó con el cronista de 7Páginas y describió la complejidad estratégica que generó la largada conjunta con los corredores de la carrera de calle: «El ritmo fue bastante intenso desde el principio por los muchachos que salieron a correr solo los 5 kilómetros. Son corredores de Concordia que uno conoce y sabe que van muy fuerte. Intenté prenderome en la primera vuelta, pero tuve que aflojar en la segunda porque después quedaba subirse a la bicicleta y trotar otra vez».

A pesar de regular la marcha pedestre inicial, el concordiense marcó diferencias determinantes en la transición: «Pude hacer una primera vuelta sólida, saqué una pequeña ventaja en el segundo tramo de trote y después ya hice el ciclismo solo, manejando bien las subidas. El viento incidió bastante a la vuelta de la bici en las dos vueltas de 10 kilómetros, pero ya estamos acostumbrados a estas carreras», analizó el líder del certamen.

El podio general de varones se completó con el federaense Nicolás Iglesias (01:01:33) y el concordiense Marino Villalba (01:01:41).

De cara a lo que resta del 2026, el triatleta del equipo Nikaia —quien combina el entrenamiento de alto rendimiento con sus estudios universitarios— adelantó sus ambiciosos objetivos nacionales: «Este mes la idea era entrenar firme sin competir tanto, pensando en viajar el 22 de agosto al ‘Hombre de Piedra’ en Tandil, que es la máxima cita del duatlón en el país. El año pasado viajé y no pude correr, así que apunto a llegar afilado, puliendo un poco más los tiempos en el trote», concluyó.

Ana Brunini repitió el triunfo y marcó distancias desde la bicicleta

En la categoría de Damas, la concordiense Ana María Brunini ratificó por qué porta la corona del campeonato 2025 al adjudicarse la general femenina con una marca final de 1 hora, 8 minutos y 32 segundos.

Brunini también del Nikaia Team apeló a su jerarquía para distanciarse de sus perseguidoras inmediatas en la etapa de transición y en el tramo de ciclismo de ruta. En diálogo con 7Páginas, la atleta repasó el balance técnico de su rendimiento en Colonia Ayuí: «Salió una muy buena carrera. La parte del pedestrismo la sentí más dura debido a las cuestas y al viento, por lo que metí un ritmo un poco más lento de lo que esperaba inicialmente. Pero en la bici me sentí sumamente cómoda y logré meter un excelente tiempo».

La líder del campeonato remarcó el valor del resultado de cara a su planificación física anual: «Contenta porque justamente en la bicicleta es donde más estamos trabajando para mejorar los ritmos. Al ver la buena diferencia que le había sacado a la segunda competidora pude cerrar los últimos 2,5 kilómetros de trote de forma cómoda y controlada».

El podio femenino general detrás de Brunini quedó integrado por las también concordienses Ana Moreno (01:14:13) y Paola Yasenzaniro (01:25:49).

Los 5K coronaron a Van Der Hock y LuchiniEl debut de las pruebas de calle de 5 kilómetros aportó registros de alta velocidad. En la rama de varones, el gran ganador de la jornada fue el reconocido atleta concordiense Dylan Van Der Hock, quien completó el recorrido en un tiempo absoluto de 15 minutos y 17 segundos, escoltado muy de cerca por Bruno Medina Colombo (15:34) y Juan Saboredo (16:40).

Por el lado de las damas, Lorena Luchini se impuso con autoridad en la general cronometrando 20 minutos y 38 segundos. Detrás de ella cruzaron la meta Romina Tamara Alves Giurno (22:00) y Lilian Elisabet Cebrian (22:07).

Duatlón Provincial Jeep General varones

1°Pelichero, Eduardo Concordia

2°Iglesias, Nicolás Federación

3°Villalba, Marino Concordia

General Damas

1°Brunini, Ana María Concordia

2°Moreno, Ana Concordia

3°Yasenzaniro, Paola Concordia

Clasificación General – Running 5K (Top 3 Varones)

Dylan Van Der Hock (Concordia) — 00:15:17

Bruno Medina Colombo (Concordia) — 00:15:34

Juan Saboredo (Concordia) — 00:16:40

Clasificación General – Running 5K (Top 3 Mujeres)

Lorena Luchini (Concordia) — 00:20:38

Romina Tamara Alves Giurno (Concordia) — 00:22:00

Lilian Elisabet Cebrian (Concordia) — 00:22:07