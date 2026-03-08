Ana Paula Lugrin: “La diferencia en el carnaval de Federación fue la pasión que le puso Yasi Porá”

En diálogo con un cronista de 7Paginas, Ana Paula Lugrin, una de las figuras de la comparsa ganadora, aseguró que el factor determinante para alcanzar el título fue la energía y el compromiso que cada integrante llevó al corsodromo.

“Estamos muy contentos con el resultado y disfrutando de este premio que nos costó mucho sacrificio. Creo que lo que logramos transmitir fue la pasión por el carnaval. Mucha gente del público nos decía que sentían una energía distinta, que contagiábamos alegría, y eso creo que fue lo que marcó la diferencia”, expresó.

Ana Paula destacó además el trabajo realizado durante todo el año para plasmar la temática elegida y lograr que el mensaje se reflejara claramente en cada presentación.

“También creo que supimos representar bien la temática. Fue un trabajo de todo el año. Nosotros prácticamente no descansamos: en marzo acomodamos ideas y en abril ya empezamos a trabajar en el nuevo proyecto”, explicó.

La comparsa verde y blanca logró imponerse en varios rubros, entre ellos batería, reina y siete figuras, lo que terminó consolidando el triunfo en la tabla general.

“Es un trabajo en equipo. Cada uno aporta desde su lugar, desde el diseñador hasta cada integrante que sale a la manga. Todos hacen su parte para que el espectáculo salga como se pensó”, agregó.

La joven también consideró que el alto nivel de competencia entre las comparsas es uno de los factores que impulsa el crecimiento del carnaval local.

“El carnaval de Federación viene creciendo mucho en los últimos años y eso se logra entre todas las comparsas. Todas trabajamos con mucho compromiso y eso hace que la vara esté cada vez más alta”, señaló.

En ese sentido, recordó además que en esta última edición las propias comparsas debieron asumir la organización del evento.

“Quince días antes el gobierno decidió no hacerse cargo de algunas cuestiones y los presidentes de las comparsas, junto a varios integrantes, tuvimos que armar una comisión en tiempo récord para organizar todo. Es una fiesta muy grande, pero con el compromiso de todos se pudo sacar adelante”, remarcó.

Por su parte, Sebastián Corso, colaborador y referente de Yasi Porá, destacó que uno de los puntos clave del campeonato fue la capacidad de reacción del equipo tras los errores de la edición anterior.

“Estamos muy contentos y agradecidos a todos los integrantes y colaboradores de la comparsa. El proyecto empezó en marzo y creo que supimos reaccionar rápido después de lo que había pasado el año pasado”, explicó.

Según Corso, el trabajo en equipo y la organización fueron determinantes para alcanzar el título.

“La clave fue hablar, aclarar las cosas y armar grupos de trabajo desde cero. La coordinación y el trabajo en equipo hicieron que Yasi Porá saliera a la avenida igual desde la primera hasta la última noche”, afirmó.

También resaltó el rol del director de la comparsa, “Cone” Bravo, y la organización interna que permitió cuidar cada detalle del espectáculo.

“La mesa chica estuvo atenta a todo y no dejó nada librado al azar. Eso fue fundamental para poder volver a ganar el campeonato”, indicó.

Finalmente, Corso subrayó la importancia del carnaval para la economía local y el movimiento turístico de la ciudad.

“El carnaval es la fiesta popular más importante que tiene Federación. Mueve la gastronomía, la hotelería y muchos sectores más. Por eso es importante seguir trabajando para que siga creciendo”, apuntó.

