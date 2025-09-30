Andrés Laumann en Concordia: apoyo de Azcue y compromiso político

Laumann, que permanecerá en la ciudad hasta este martes, acompañó al jefe comunal en algunas de sus actividades y participó además de un encuentro con pastores evangélicos, en el que se entregaron reconocimientos por el Día del Pastor.

De acuerdo a lo confirmado a 7Paginas, tanto el intendente como el candidato coincidieron en la importancia de consolidar un proyecto común que permita sacar adelante la provincia y, especialmente, a la ciudad de Concordia. En esa línea, destacaron el liderazgo del gobernador Rogelio Frigerio como guía de este proceso.

“La prioridad es respaldar a este intendente que está trabajando para sacar a Concordia de la pobreza generada por gobiernos anteriores”, sostuvo Laumann, dejando en claro su compromiso de acompañar a la gestión local desde el Congreso de la Nación.

Cabe mencionar que este martes el candidato a diputado nacional, mantendrá reuniones con PyMES y comerciantes locales.