Lunes 29 de septiembre de 2025
Andrés Laumann en Concordia: apoyo de Azcue y compromiso político

El candidato a diputado nacional por el frente LLA-PRO-UCR, Andrés Laumann, arribó este lunes a Concordia con una agenda cargada de actividades en el marco de la campaña electoral. Durante su visita recibió el apoyo del intendente Francisco Azcue, con quien compartió distintas instancias de trabajo.
Laumann, que permanecerá en la ciudad hasta este martes, acompañó al jefe comunal en algunas de sus actividades y participó además de un encuentro con pastores evangélicos, en el que se entregaron reconocimientos por el Día del Pastor.

De acuerdo a lo confirmado a 7Paginas, tanto el intendente como el candidato coincidieron en la importancia de consolidar un proyecto común que permita sacar adelante la provincia y, especialmente, a la ciudad de Concordia. En esa línea, destacaron el liderazgo del gobernador Rogelio Frigerio como guía de este proceso.

“La prioridad es respaldar a este intendente que está trabajando para sacar a Concordia de la pobreza generada por gobiernos anteriores”, sostuvo Laumann, dejando en claro su compromiso de acompañar a la gestión local desde el Congreso de la Nación.

Cabe mencionar que este martes el candidato a diputado nacional, mantendrá reuniones con PyMES y comerciantes locales.