Andrés Pessolani: “Están utilizando el dolor por la muerte de un joven para atacarme a mí”

Luego de los hechos registrados durante una manifestación que terminó con ataques a su domicilio, Andrés Pessolani brindó una extensa entrevista brindada a FM Omega, en la que expresó su preocupación por lo que considera una utilización política y mediática del fallecimiento de Thiago Ocampo.

En primer lugar, el abogado manifestó sus condolencias a la familia del joven fallecido y recordó que Thiago mantenía una estrecha amistad con su hijo Felipe.

“Lo conocí porque vivió casi tres meses en mi casa. Era amigo de Felipe, compartían muchas cosas y entiendo profundamente el dolor que hoy están atravesando sus padres”, expresó.

Sin embargo, Pessolani sostuvo que existe una campaña destinada a responsabilizar públicamente a su hijo antes de que concluya la investigación judicial.

“Están utilizando el dolor de una familia para atacarme a mí. Le hacen creer a la gente cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Cuando ponen el nombre de Felipe, en realidad no están atacando a Felipe; el objetivo soy yo”, afirmó.

“No voy a hablar sobre la investigación”

Durante la entrevista, el abogado evitó referirse a las circunstancias que rodean la muerte de Thiago argumentando que la causa se encuentra bajo investigación judicial.

“No voy a hablar concretamente de lo que pasó porque está interviniendo la Justicia. Sería una irresponsabilidad interferir en la investigación”, remarcó.

No obstante, aseguró que existen registros fílmicos y elementos incorporados a la causa que, según su visión, demostrarían que su hijo no tuvo participación en el hecho.

“Estoy convencido de que Felipe no mató a Thiago. Lo digo porque conozco el expediente y porque sé la relación que tenían. Eran amigos, prácticamente hermanos”, señaló.

Cuestionamientos a las marchas y denuncias de operaciones políticas

Pessolani también cuestionó la convocatoria a nuevas movilizaciones que unen el reclamo por justicia en el caso Thiago Ocampo con el reclamo impulsado por la familia Telliz, causa en la que también se encuentra imputado su hijo.

Según indicó, detrás de estas manifestaciones existirían sectores interesados en instalar una imagen negativa sobre su persona y su familia.

“Hay gente que está utilizando el dolor de las familias para hacer política y para generar odio. Quieren instalar la idea de impunidad cuando nosotros no tenemos ningún privilegio ni ningún poder”, manifestó.

Asimismo, rechazó las acusaciones que vinculan a su familia con supuestas estructuras de poder o protección judicial.

“No tenemos familiares jueces ni fiscales. Nunca usamos la política para obtener beneficios personales. Quieren mostrar una realidad que no existe”, aseguró.

“Federación tiene un problema más profundo”

En otro tramo de la entrevista, el abogado planteó que la ciudad atraviesa problemáticas mucho más complejas que, a su criterio, están quedando fuera del debate público.

“Federación está atravesada por el narcotráfico. La pregunta que deberíamos hacernos es quién se beneficia con todo lo que está pasando y quién se beneficia con la droga que circula en la ciudad”, expresó.

Finalmente, reiteró su disposición a colaborar con la Justicia y sostuvo que no pretende obstaculizar el avance de la causa.

“Si mi hijo fuera culpable de algo, que vaya preso. No estoy para proteger a nadie. Lo único que pido es que se deje trabajar a la Justicia y que no se condene a una persona antes de que se conozca la verdad”, concluyó.

Mientras la investigación continúa en curso, el caso sigue generando fuerte repercusión en Federación y mantiene en vilo a una comunidad que reclama respuestas sobre la muerte de Thiago Ocampo.

Redacción de 7Paginas