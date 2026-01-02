7PAGINAS

Jueves 1 de enero de 2026
Año Nuevo en Federación: turistas y vecinos colmaron las playas

La llegada del nuevo año se vivió a pleno en la ciudad de Federación, donde las altas temperaturas impulsaron a una gran cantidad de vecinos y turistas a elegir las playas como principal punto de encuentro para celebrar el inicio del 2026. El calor reinante en la región llevó a que miles de personas se volcaran a disfrutar de la propuesta natural que ofrece este destino turístico ubicado a orillas del embalse del lago de Salto Grande.
Según registro un cronista de 7Paginas, durante la jornada se pudo observar un importante movimiento en los distintos sectores costeros. La playa Grande fue, como es habitual, el espacio más concurrido, aunque también se registró una notable presencia de bañistas en playa Bali, playa Sur y en el sector cercano al Club Social Federación.

Este panorama permite anticipar una temporada de verano con un alto nivel de concurrencia en las playas de la ciudad, que se consolidan como una de las principales atracciones para quienes eligen Federación para vacacionar. Más allá de que muchos visitantes llegan atraídos por el parque acuático, la oferta de playas se posiciona como un complemento fundamental que cada año suma mayor protagonismo.

Con un entorno natural privilegiado y temperaturas típicas de la estación, Federación arrancó el 2026 mostrando todo su potencial turístico y confirmando que sus playas seguirán siendo uno de los grandes atractivos del verano.

 