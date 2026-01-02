Año Nuevo en Federación: turistas y vecinos colmaron las playas

Según registro un cronista de 7Paginas, durante la jornada se pudo observar un importante movimiento en los distintos sectores costeros. La playa Grande fue, como es habitual, el espacio más concurrido, aunque también se registró una notable presencia de bañistas en playa Bali, playa Sur y en el sector cercano al Club Social Federación.

Este panorama permite anticipar una temporada de verano con un alto nivel de concurrencia en las playas de la ciudad, que se consolidan como una de las principales atracciones para quienes eligen Federación para vacacionar. Más allá de que muchos visitantes llegan atraídos por el parque acuático, la oferta de playas se posiciona como un complemento fundamental que cada año suma mayor protagonismo.

Con un entorno natural privilegiado y temperaturas típicas de la estación, Federación arrancó el 2026 mostrando todo su potencial turístico y confirmando que sus playas seguirán siendo uno de los grandes atractivos del verano.