Ante la amenaza de «El Niño», Azcué apura la construcción de viviendas en Agua Patito para relocalizar a familias de zonas inundables

Con las alertas meteorológicas encendidas ante la inminente llegada del fenómeno climático «El Niño» a la región de Salto Grande, la Municipalidad de Concordia busca anticiparse al impacto de las lluvias y las consecuentes crecientes. Este miércoles por la mañana, el intendente Francisco Azcué recorrió el barrio Agua Patito, donde el gobierno local apura los trabajos de construcción de un lote de viviendas destinadas de forma prioritaria a la relocalización definitiva de familias que hoy residen en las zonas ribereñas más vulnerables.

Actualmente, el frente de obra contempla la edificación de 15 unidades habitacionales. El proyecto se ejecuta bajo un modelo de articulación estatal: cuenta con el financiamiento del Gobierno de Entre Ríos, mientras que la dirección técnica y la ejecución de los trabajos están a cargo de la Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Obras Públicas.

Contención y el rescate de una obra abandonada

Durante su visita al predio, Azcué puso de relieve la decisión política de reactivar una infraestructura que había quedado paralizada y abandonada por administraciones anteriores, sufriendo un severo deterioro con el paso del tiempo.

“Cuando iniciamos la gestión nos encontramos con este barrio donde solo se habían construido las plateas para viviendas que nunca se terminaron. Además, el lugar había sufrido episodios de robos y daños materiales. Decidimos retomar el proyecto, ordenar los recursos y hoy estamos avanzando firmemente con estas 15 viviendas, con la clara intención de seguir sumando más soluciones habitacionales en el corto plazo”, detalló el jefe comunal.

El intendente remarcó que estas casas representan una pieza central dentro de una estrategia integral de prevención y mitigación de catástrofes hídricas. Al trasladar a las familias de las cotas más bajas a terrenos seguros, se busca preservar sus vidas y bienes. Asimismo, Azcué aclaró que la mudanza no es un hecho aislado, sino que incluye un abordaje de desarrollo humano: “Hay un trabajo previo e interdisciplinario de las áreas municipales vinculado a la escolarización de los niños, al acompañamiento social y psicológico de cada grupo familiar para que la adaptación al nuevo barrio se realice de la mejor manera posible”.

Planificación y obras invisibles de prevención

Consultado sobre las capacidades técnicas de Concordia para hacer frente a un escenario de temporales extraordinarios producto de «El Niño», Azcué recordó que la Secretaría de Obras Públicas viene ejecutando un plan de contingencia en distintos puntos críticos de la planta urbana.

Estas tareas preventivas incluyen la limpieza profunda de arroyos y desagües pluviales, el mantenimiento técnico de los reservorios de agua, la puesta a punto de las estaciones de bombeo y la recuperación integral de los sistemas de drenaje.

“Son trabajos que muchas veces no son visibles para la comunidad en el día a día, pero que resultan absolutamente fundamentales para que la ciudad tenga capacidad de respuesta técnica cuando se presentan fenómenos climáticos adversos. Necesitamos de manera urgente una Concordia preparada, con infraestructura adecuada y un crecimiento planificado”, enfatizó el mandatario local.

Hacia un estricto ordenamiento urbano

Por último, el intendente Azcué hizo un fuerte llamado a sostener políticas de ordenamiento territorial rígidas que impidan de manera definitiva la ocupación y formación de nuevos asentamientos informales en áreas declaradas no aptas para la urbanización por su riesgo de anegamiento.

“Planificar el crecimiento de la ciudad es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios esenciales como el agua, las cloacas y la luz. Todo debe ser estudiado y proyectado bajo estrictos criterios técnicos y ambientales. Solo así podremos construir una Concordia más ordenada, previsible y verdaderamente preparada para enfrentar los desafíos climáticos del futuro”, concluyó.

Con información de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas