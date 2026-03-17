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Martes 17 de marzo de 2026
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Ante la Corte Suprema: Juan Pablo Valdés avanzó en el histórico reclamo de Corrientes por las regalías de Yacyretá y Salto Grande

El gobernador correntino , Juan Pablo Valdés participó este lunes de la primera audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de Argentina, en el marco del histórico reclamo que mantiene la provincia por la deuda de regalías que le corresponden por las represas hidroeléctricas de Yacyretá y Salto Grande.
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Redacción 7Paginas

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En este primer encuentro en sede judicial porteña, se logró un diálogo positivo con los representantes de la Secretaría de Energía de la Nación cómo así también con la empresa CAMMESA , lo que permitió establecer una segunda audiencia para el 22 de abril de 2026.

“Vamos a seguir dialogando y trabajando en defensa de lo que le corresponde a los correntinos, ni más ni menos”, afirmó el gobernador Juan Pablo Valdés al concluir la audiencia.

En este primer encuentro, acompañaron al gobernador Valdés el fiscal de Estado, Dr. Horacio Ortega; el procurador, Dr. José Roa; y el titular de la DPEC, Dr. Pablo Cuenca.

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