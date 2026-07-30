Ante la llegada del fenómeno de El Niño, destinos turísticos de la Costa del Uruguay conformaron un Comité de Crisis

La iniciativa fue impulsada por la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Federación, que comenzó a mantener contactos con las ciudades ribereñas y con las autoridades provinciales para anticiparse a un escenario que podría afectar la actividad turística durante los meses de mayor movimiento.

Al respecto el secretario de Turismo de Federación, Ezequiel Marozzini, explicó a 7Paginas, que la situación representa un desafío para el sector, aunque también una oportunidad para planificar con tiempo.

«Es otra crisis que va a sufrir el sector, pero también es una oportunidad. Sabemos que la creciente del Niño va a llegar y tenemos que tener abierto el paraguas», expresó.

Marozzini señaló que la intención es trabajar con información oficial y datos técnicos sobre el comportamiento del río Uruguay, evitando basarse únicamente en proyecciones o versiones extraoficiales.

«Estamos en conversaciones con la Secretaría de Turismo de la provincia para manejar datos concretos de hidrología y definir cuál será la estrategia turística de Entre Ríos para la temporada de verano», indicó.

En ese marco, Federación tomó la iniciativa de convocar a los demás destinos turísticos de la costa del río Uruguay, entre ellos Concordia, Colón, San José, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Chajarí y Santa Ana, con el propósito de elaborar una respuesta conjunta frente al escenario que podría generar la crecida del río.

El funcionario sostuvo que, si bien las playas podrían verse afectadas por el aumento del caudal, la provincia cuenta con numerosos atractivos capaces de sostener la actividad turística.

«Más allá de que no vamos a poder frenar el río Uruguay, sí vamos a poder defendernos con otros atractivos. Tenemos parques termales, parques acuáticos, carnavales y una gran cantidad de fiestas populares que se desarrollan durante el verano», afirmó.

Federación apuesta a potenciar sus fortalezas

Marozzini remarcó que Federación presenta una realidad diferente respecto de otras ciudades ribereñas, ya que no sufre inundaciones como consecuencia de las crecidas del río Uruguay.

«Federación es una ciudad que no se inunda. Podemos tener alguna afectación en las playas, pero contamos con el complejo termal, que es nuestro principal atractivo y que no se verá perjudicado», explicó.

Asimismo, insistió en la necesidad de que la promoción turística provincial ponga en valor todos los productos que ofrece Entre Ríos.

«Necesitamos el apoyo de la Secretaría de Turismo de la provincia y del Gobierno provincial para defender la bandera turística que tiene Entre Ríos. Debemos mostrar que la provincia tiene muchas alternativas para disfrutar más allá de la situación del río», remarcó.

Primera reunión del Comité de Crisis

Como resultado de las gestiones realizadas, quedó conformado oficialmente el Comité de Crisis de Turismo de la Costa del Río Uruguay, que tendrá su primer encuentro el próximo martes 4 de agosto, a las 16 horas, en la ciudad de Colón.

La reunión será presidida por el titular del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER), Jorge Satto, y reunirá a secretarios y directores de Turismo de las ciudades ribereñas con el objetivo de analizar la información disponible sobre el fenómeno de El Niño y definir acciones de promoción y contingencia para minimizar el impacto que podrían generar las crecientes durante la próxima temporada estival.

Además, desde la Secretaría de Turismo de Federación adelantaron que durante el mes de agosto intensificarán las campañas de promoción del destino en Uruguay, el sur de Brasil y la provincia de Buenos Aires, con el propósito de fortalecer el posicionamiento turístico de la ciudad de cara al verano 2026-2027.

Redaccion de 7Paginas