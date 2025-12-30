Ante la ola de calor, Enersa monitorea de manera permanente la demanda eléctrica en Entre Ríos

En ese contexto, este martes 30 de diciembre se registró en la provincia una potencia máxima operada de 925 megavatios (MW) a las 13:56 horas, constituyéndose en el valor más alto en lo que va del verano. Desde la empresa aclararon que, si bien se trata de un registro significativo, aún se encuentra lejos del pico máximo histórico, alcanzado el 5 de marzo pasado, cuando la demanda llegó a los 1.034 MW sin que se produjeran inconvenientes en el sistema eléctrico.

Desde Enersa destacaron que la red eléctrica entrerriana cuenta con antecedentes recientes que avalan su capacidad de respuesta ante escenarios de alta exigencia. Esto es resultado de la planificación, el mantenimiento y las inversiones sostenidas que se vienen desarrollando de manera articulada entre el Gobierno de Entre Ríos, Enersa y las 18 cooperativas eléctricas que operan en la provincia.

Asimismo, se señaló que estos incrementos en el consumo suelen registrarse durante jornadas de calor extremo, especialmente en las horas de la siesta, motivo por el cual la empresa realiza un seguimiento continuo del sistema eléctrico provincial para garantizar el normal suministro del servicio.

Recomendaciones para un uso responsable de la energía

Enersa recordó la importancia de promover un uso responsable de la energía eléctrica, particularmente durante los momentos de mayor demanda. Entre las recomendaciones, se sugiere utilizar el aire acondicionado a una temperatura de 24 grados, evitar el uso simultáneo de varios equipos de alto consumo en el hogar y apagarlos una vez alcanzado un ambiente confortable.

La empresa remarcó que adoptar hábitos de consumo eficientes contribuye a disminuir la demanda general y a cuidar el sistema eléctrico, favoreciendo un servicio más estable para toda la comunidad.

Finalmente, Enersa, junto al Gobierno de Entre Ríos, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento permanente del sistema eléctrico provincial, mediante un trabajo coordinado orientado a garantizar un suministro seguro, eficiente y confiable para todos los entrerrianos.

Contactos útiles

Redes sociales: @Enersaarg

SATI: 0800-777-0080 (línea gratuita, atención las 24 horas)