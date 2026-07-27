Ante la posible llegada de fuertes temporales por El Niño, intensifican la poda de árboles de gran porte en la zona norte de Concordia

Los trabajos se desarrollarán en el barrio Pampa Soler, donde se intervendrán ejemplares de gran porte que, debido a su tamaño y estado, representan un potencial peligro para la seguridad de los vecinos durante eventos meteorológicos de gran intensidad.

Luego de las tareas realizadas sobre avenida Eva Perón, el operativo continuará sobre avenida Pampa Soler, donde se llevará adelante una poda técnica intensiva que demandará aproximadamente 20 jornadas de trabajo.

Las tareas estarán a cargo de personal especializado y maquinaria específica para este tipo de intervenciones, incluyendo el retiro inmediato del material forestal para garantizar la seguridad y mantener despejada la vía pública.

Desde la Municipalidad señalaron a 7Paginas, que esta acción forma parte del plan integral de mantenimiento del arbolado urbano impulsado por la Subsecretaría de Ambiente, que también contempla la limpieza de arroyos, reservorios y desagües pluviales como medidas preventivas frente a lluvias intensas.

El subsecretario de Ambiente, Joaquín Gobetto, explicó que la intervención apunta a ejemplares de gran altura que durante años no recibieron el mantenimiento adecuado.

«Estamos interviniendo árboles que superan los 20 y hasta los 25 metros de altura. Son ejemplares que durante muchos años crecieron sin este tipo de mantenimiento y hoy representan un riesgo para las personas, las viviendas, los servicios públicos y la circulación», indicó.

Asimismo, explicó que el crecimiento de las copas, la humedad y el peso de las ramas incrementan las posibilidades de desprendimientos durante temporales.

«Con el paso del tiempo, la humedad, el crecimiento de la copa y el peso de las ramas aumentan las posibilidades de desprendimientos o caídas durante tormentas. Por eso estas tareas se realizan con criterios técnicos y priorizando siempre aquellos ejemplares que presentan mayor nivel de riesgo», agregó.

Azcué destacó el plan preventivo

El intendente Francisco Azcué sostuvo que estas acciones forman parte de una política de prevención que la gestión viene desarrollando desde hace varios meses para preparar a la ciudad frente a fenómenos climáticos cada vez más intensos.

«Hace meses venimos llevando adelante un plan de prevención que incluye la poda en altura, la limpieza de arroyos, reservorios y desagües, porque cada una de estas acciones ayuda a reducir riesgos y protege a las familias de Concordia», expresó.

Además, recordó que durante muchos años este tipo de intervenciones no se realizaron de manera sistemática.

«Durante muchos años estas intervenciones no se realizaron y hoy nos toca asumir esa responsabilidad. Sabemos que pueden generar algunas molestias momentáneas, pero estamos haciendo el trabajo que había que hacer para tener una ciudad más segura y preparada frente a los fenómenos climáticos», afirmó.

Los trabajos se desarrollarán diariamente entre las 8 y las 18 horas, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Por ese motivo, desde el municipio solicitaron a los vecinos no estacionar vehículos sobre avenida Pampa Soler durante el horario de trabajo, respetar los cortes parciales de tránsito que puedan implementarse y colaborar con el personal encargado de las tareas.

Con este operativo, la Municipalidad busca minimizar el riesgo de caída de árboles y ramas de gran tamaño ante los posibles temporales previstos para los próximos meses, fortaleciendo la prevención en una de las zonas con mayor cantidad de ejemplares de gran porte de la ciudad.