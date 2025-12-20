Ante rumores de cierre, el CGE reafirma la continuidad de la educación superior en toda la provincia

Desde la Dirección de Educación Superior del CGE se informó a 7Paginas, que el proceso de actualización y adecuación de la oferta formativa se desarrolla a partir de un análisis técnico, exhaustivo y planificado, que permite disponer de un diagnóstico integral y actualizado de la situación de los institutos de formación docente y técnica.

Este trabajo se apoya en información cuantitativa y cualitativa precisa, que contempla variables como la matrícula, la disponibilidad docente, la inserción laboral, las proyecciones y las necesidades educativas de cada región. El objetivo central es garantizar previsibilidad, estabilidad y una planificación responsable, siempre con un fuerte anclaje territorial.

En este marco, desde el organismo educativo provincial se aseguró que habrá instancias de diálogo con cada uno de los institutos, respetando las particularidades de cada comunidad educativa. Estas acciones se desarrollan bajo una lógica de diálogo permanente, apertura institucional y escucha activa, priorizando el cuidado de las trayectorias formativas de los estudiantes y las condiciones laborales de los docentes.

Asimismo, el CGE reafirmó su compromiso con la calidad educativa en el nivel superior, entendiendo que una formación sólida, pertinente y contextualizada es clave para fortalecer el sistema educativo y ampliar las oportunidades laborales futuras.

Finalmente, se garantizó que la provincia seguirá contando con una oferta de educación superior sostenida y constante, asegurando el acceso a la formación en todo Entre Ríos y brindando certeza y continuidad a las comunidades educativas.

Desde el Consejo General de Educación convocaron a continuar construyendo este proceso de manera colectiva, con diálogo, apertura y una mirada territorial, reafirmando el compromiso con la educación pública y con la previsibilidad que docentes y estudiantes necesitan.