Ante una multitud, lanzaron en Concordia el partido Nueva Esperanza con un fuerte mensaje hacia los barrios y los trabajadores

Con una importante convocatoria de simpatizantes y militantes, se lanzó oficialmente este viernes por la noche en Concordia el partido vecinal Nueva Esperanza, un nuevo espacio político que busca construir una alternativa con eje en los trabajadores, los barrios y las demandas sociales de la ciudad.

La presentación se realizó en el salón de la Mutual de los Trabajadores Municipales, donde se congregaron vecinos, referentes sindicales, dirigentes políticos y jóvenes que acompañan esta construcción. Los principales referentes del espacio son los hermanos Pablo “Cachacha” Avallone y Santos “Perkins” Avallone, vinculados al Sindicato de Trabajadores y Empleados Municipales de Concordia (STEMC).

El acto también contó con una importante presencia de dirigentes del Partido Solidario, que expresaron su decisión de acompañar el proceso de construcción política. A su vez, se observaron militantes y referentes barriales que anteriormente participaron de espacios vinculados al peronismo.

La convocatoria y los discursos dejaron en claro que Nueva Esperanza pretende construir una propuesta con fuerte presencia territorial, poniendo en discusión las necesidades de los barrios, la situación de los trabajadores y el funcionamiento de los servicios municipales.

“No paramos más hasta gobernar Concordia”

El primero en tomar la palabra fue Pablo “Cachacha” Avallone, secretario del STEMC, quien recordó que la idea comenzó hace dos años junto a un pequeño grupo de compañeros y que, con el tiempo, se transformó en un proyecto político.

El dirigente cuestionó a los partidos tradicionales y a quienes, según expresó, dejaron de atender las necesidades de la población para priorizar intereses personales.

“Se han olvidado de la gente y, en particular, de los trabajadores y trabajadoras, por pensar en sus apetencias personales. Pero también se olvidaron de las demandas de la clase media, de los barrios y del deporte”, sostuvo.

Avallone agradeció la presencia de los asistentes y destacó que la convocatoria representa un respaldo al camino iniciado por el espacio.

“Estamos convencidos de lo que estamos haciendo, porque esto es para ustedes y de acá no paramos más hasta gobernar Concordia”, afirmó, en uno de los pasajes más contundentes de la presentación.

El Partido Solidario confirmó su acompañamiento

Uno de los momentos centrales del acto fue la participación de Fabián Velazco, dirigente del Partido Solidario, quien confirmó el trabajo conjunto que vienen desarrollando ambas fuerzas desde hace algunos meses.

Velazco explicó que su espacio busca construir una propuesta política basada en tres ejes: la solidaridad, el trabajo comunitario y la resolución de los problemas concretos de los vecinos.

“Nosotros no tenemos la fórmula, nosotros queremos construirlo junto con los vecinos, junto con las vecinas, junto con los trabajadores y juntos, fundamentalmente, con la juventud”, expresó.

También remarcó la importancia de escuchar a los barrios para identificar sus necesidades y encontrar respuestas desde la gestión pública.

“El vecino y la vecina saben exactamente qué es lo que necesitan. Hay que saber escuchar para poder saber lo que les pasa y gestionar la solución”, señaló.

El dirigente sostuvo que el Partido Solidario encuentra en Nueva Esperanza un aliado estratégico para avanzar en una construcción colectiva y ratificó la voluntad de trabajar en conjunto.

Durante el encuentro también se compartió un mensaje de Susana Ibarra, en representación del distrito Concordia del Partido Solidario, quien destacó la importancia de impulsar espacios políticos desde la participación popular, la solidaridad y el contacto directo con los trabajadores y vecinos.

La juventud también busca protagonismo

La participación de los jóvenes tuvo su lugar en la presentación. Elías Escayola, estudiante universitario de 19 años, vecino del barrio Lezca e integrante de Nueva Esperanza, convocó a otros jóvenes a involucrarse en la política y aportar al desarrollo de la ciudad.

“Queremos fomentar la juventud, el estudio. Que muchos jóvenes de mi edad, más chicos, los que no consiguieron o los que ya tienen trabajo, podamos dar una mano”, manifestó.

En su mensaje también hizo referencia a la inseguridad y la delincuencia en los barrios, y sostuvo que Concordia necesita una oportunidad para construir un futuro diferente.

“Concordia se merece una oportunidad y Concordia es una nueva esperanza”, expresó ante los aplausos de los presentes.

Servicios municipales y demandas barriales, en el centro del proyecto

Otro de los discursos destacados fue el de Miguel Guitar, licenciado en Sistemas, exconcejal de Concordia entre 2011 y 2015 y referente del nuevo espacio vecinal.

Guitar valoró la decisión de impulsar una propuesta política desde sus comienzos y consideró que la ciudad necesita nuevas alternativas que recuperen la confianza de los vecinos.

“Encontramos una ciudad que necesita volver a confiar en nuevas opciones, en nuevas propuestas y creemos que un partido nuevo es el camino”, afirmó.

En su intervención, puso el foco en las responsabilidades básicas del municipio y enumeró algunos de los problemas que, a su entender, deben ocupar un lugar prioritario en la agenda pública.

“La recolección de residuos, el alumbrado, la limpieza, las plazas, el pavimento, la cloaca. No es tan difícil. Hay que escuchar al vecino y el vecino nos va a guiar”, sostuvo.

También cuestionó que, según su mirada, algunos dirigentes prioricen intereses particulares por encima de los servicios a la comunidad.

“Estamos viviendo un momento donde hay políticos que priorizan su negocio antes que el servicio a la comunidad, y esto es primero el servicio a los vecinos”, manifestó.

Guitar adelantó además que el espacio comenzará a presentar propuestas vinculadas a los servicios municipales, con la intención de abrir el debate y recoger los planteos de los distintos sectores de Concordia.

Las mujeres del gremio también reclamaron participación

Durante el acto, Viviana Escobar habló en representación de las mujeres del STEMC y destacó la importancia de ampliar la participación femenina en los ámbitos políticos, sindicales y municipales.

“Necesitamos el acompañamiento de todos ustedes para que nos escuchen”, expresó, al tiempo que convocó a más mujeres a acercarse y participar de la construcción del espacio.

Además, invitó a quienes quieran sumarse a concurrir a la sede ubicada en Tucumán 469.

Santos “Perkins” Avallone: “La presencia también genera un compromiso”

El cierre estuvo a cargo de Santos “Perkins” Avallone, uno de los referentes de Nueva Esperanza y uno de los impulsores del gremio municipal STEMC.

El dirigente manifestó su satisfacción por la convocatoria y destacó que la presencia de tantos vecinos representa una responsabilidad para quienes encabezan el proyecto.

“Me pone muy contento comenzar con tanta gente. Esta presencia también genera un compromiso, porque son compañeros que vinieron a apoyarnos, pero también vienen a buscar dirigentes que vuelvan a pensar en ellos”, expresó.

Una nueva construcción en el escenario político local

El lanzamiento de Nueva Esperanza abre una nueva etapa para este espacio vecinal, que busca instalar una agenda centrada en los trabajadores municipales, las necesidades de los barrios, la juventud y los servicios públicos.

Con el respaldo del STEMC, el acompañamiento anunciado por el Partido Solidario y la participación de referentes barriales, el espacio comenzó a mostrar sus principales ejes de trabajo y su intención de ganar protagonismo en la discusión política de Concordia.

La convocatoria de este viernes marcó el punto de partida público de una construcción que, según expresaron sus propios referentes, buscará ampliar su presencia territorial y avanzar hacia un proyecto de gobierno para la ciudad.

Fuente: 7Paginas