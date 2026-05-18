Anticipación frente a El Niño: Azcué activó el Comité de Emergencia y pidió a los concordienses informarse solo por canales oficiales

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, presidió una reunión clave del Comité de Operaciones de Emergencia Sanitaria y Social (COES) con el objetivo de coordinar un plan de contingencia ante el desarrollo del fenómeno climático de «El Niño». Tras el encuentro de las distintas instituciones, el presidente municipal dialogó con 7Páginas para llevar tranquilidad a la comunidad y detallar las medidas preventivas que ya se están poniendo en marcha.

«Se convocó al comité en el marco de la información ya conocida sobre el desarrollo de El Niño, que implica un cambio en las condiciones climáticas y la posible llegada de un caudal de agua extraordinario», explicó Azcué. El jefe comunal precisó que el fenómeno se encuentra actualmente en una fase neutra según los expertos, pero que su evolución podría generar precipitaciones extraordinarias aguas arriba, incrementando el volumen de la represa y provocando una crecida del río Uruguay.

«Frente a esa información, sin entrar en un estado de alteración o de paranoia, simplemente comenzamos a prepararnos», enfatizó de manera tajante el intendente.

Tolerancia cero a los rumores: «Les pido por favor que no inventen»

Uno de los puntos en los que más insistió el mandatario local fue en el manejo de la información y la responsabilidad social. Azcué apeló tanto a los vecinos como a los medios de comunicación a acudir exclusivamente a los reportes emitidos por especialistas.

«Nosotros estamos en permanente contacto con el área de Hidrología de Salto Grande, que cuenta con profesionales de prestigio y rigor científico. Como no hay certeza exacta de cuándo o cómo ocurrirá, eso no nos habilita a inventar cosas», advirtió. En ese sentido, lamentó que muchas veces se repliquen datos falsos a través de redes sociales que terminan alterando a la población: «Cuando empezamos a decir cosas que no sabemos, entramos todos a manejar información errónea y eso es contraproducente».

Para garantizar la transparencia, Azcué confirmó que el COES quedó oficialmente activo y que la Subsecretaría de Comunicación emitirá gacetillas periódicas. Además, el propio intendente asumirá el rol de vocero del municipio para mantener un canal fluido y directo con la prensa y las familias costeras.

Infraestructura, relevamiento y traslado de familias

El plan de contingencia municipal contempla tanto obras de drenaje urbano como la preparación logística de asistencia social. Azcué destacó que ya se realizaron inversiones en la estación de bombeo y trabajos de limpieza en los arroyos Concordia y Manzores para mejorar el escurrimiento del agua.

Respecto a las familias que habitan en las zonas inundables (por debajo de las cotas 12 y 13), el intendente recordó que el municipio cuenta con un diagnóstico preciso tras las inundaciones sufridas en 2024. Al mismo tiempo, adelantó una solución habitacional definitiva para un grupo de vecinos: «Próximamente vamos a trasladar a 15 familias más porque estamos terminando 15 viviendas en el barrio Agua Patito. Ya están seleccionadas bajo un diagnóstico de las distintas áreas del municipio».

En caso de que el río supere los niveles de alerta y obligue a realizar evacuaciones, las autoridades confirmaron que los centros de albergue ya están siendo evaluados. Se planifican intervenciones edilicias de acondicionamiento en espacios como el predio de la ex-Bagley, el Regimiento local y otros inmuebles logísticos.

Excelente articulación con Salto Grande

Finalmente, Azcué elogió el nivel de respuesta y la articulación con las autoridades de la Comisión Técnica Mixta (CTM): «La predisposición de Salto Grande es excelente. Tenemos una relación muy fluida con su presidente, Alejandro Daneri, y todo su equipo. Ellos integran este comité y comparten permanentemente la información con nosotros».

El intendente concluyó señalando que el esquema de trabajo entre Prefectura, Policía y las áreas operativas municipales se encuentra completamente aceitado, priorizando una comunicación directa y «persona a persona» con aquellos vecinos que requieran un traslado anticipado si las previsiones hidrológicas así lo indican.