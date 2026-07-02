Anticipan un leve aumento del nivel del río Uruguay, aunque descartan una creciente

Las intensas lluvias registradas el pasado domingo 29 de junio en la subcuenca Alta del río Uruguay, sumadas a las precipitaciones previstas para las próximas 48 horas, provocarán un incremento gradual del caudal que ingresa al embalse de Salto Grande.

Según informaron desde el Área de Hidrología a 7Paginas, esta situación generará un leve aumento en el nivel del río Uruguay durante los próximos días, aunque remarcaron que no se trata de una creciente y que los valores esperados se mantendrán dentro de los parámetros normales para la temporada invernal.

De acuerdo con el informe técnico, el nivel del embalse comenzará a elevarse a partir del fin de semana como consecuencia del mayor aporte de agua proveniente de la cuenca alta.

Aguas abajo de la represa, el río también experimentará un ligero incremento respecto de la semana anterior, aunque permanecerá muy por debajo de los niveles de alerta. Las estimaciones indican que, al menos durante los próximos cinco a siete días, el río no superará los 8,0 metros en el puerto de Concordia ni los 8,3 metros en Salto.

Los especialistas recomendaron a la población seguir la evolución diaria de la situación a través de los comunicados oficiales emitidos por el Área de Hidrología, donde se actualizan los pronósticos y las previsiones del comportamiento del río.

Desde el organismo también señalaron que las lluvias registradas, así como las que puedan producirse durante las próximas semanas, forman parte del comportamiento habitual de la subcuenca Alta del río Uruguay durante el invierno.

Si bien en esta oportunidad las precipitaciones fueron abundantes, explicaron que responden a la variabilidad meteorológica característica de la cuenca y no representan, por el momento, un escenario de riesgo para las poblaciones ribereña.