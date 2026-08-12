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Miércoles 12 de agosto de 2026
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Anticiparon cómo será el servicio de recolección de residuos durante el feriado del 17 de agosto en Concordia

La Municipalidad dio a conocer el esquema especial que regirá el próximo lunes con motivo del feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Apelan al compromiso de la comunidad para mantener la limpieza urbana.
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Redacción 7Paginas

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Desde la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Concordia se informó a7Paginas, el cronograma de trabajo previsto para el servicio de recolección de residuos domiciliarios durante el feriado nacional de este próximo lunes 17 de agosto.

Con el objetivo de mantener la higiene y el orden en los distintos barrios de la ciudad, la prestación se articulará de la siguiente manera:

Esquema de prestación por zonas

Sectores 1 al 8 (Empresa concesionaria VITSA): El servicio se prestará de manera normal, respetando los días, horarios y recorridos habituales.

Sectores 9 al 27 (Dirección de Recolección de Residuos): Se implementará un esquema de guardia sanitaria, asegurando la atención de situaciones esenciales.

Normalización del servicio y pedido a la comunidad

A partir del martes 18 de agosto, la recolección retornará a sus frecuencias y cronogramas habituales en la totalidad de las zonas y sectores de Concordia.

Ante este esquema especial, desde la Secretaría de Servicios Públicos solicitaron la colaboración activa de los vecinos. Se apela a la responsabilidad comunitaria para evitar sacar los residuos fuera de horario en las zonas alcanzadas por la guardia sanitaria, contribuyendo así a la preservación del espacio público y la calidad ambiental de la ciudad.