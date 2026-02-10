Anticiparon cómo será el servicio de recolección de residuos en Concordia durante el próximo feriado

Según se detalló a 7Paginas, el lunes 16 de febrero el servicio de recolección de residuos se realizará de manera normal durante toda la jornada, respetando los recorridos y horarios habituales en los distintos sectores de la ciudad.

En tanto, el martes 17 de febrero funcionará una guardia sanitaria, destinada a atender situaciones puntuales y garantizar condiciones básicas de higiene urbana.

Desde el área municipal se solicitó a los vecinos sacar los residuos en los horarios establecidos, a fin de colaborar con el correcto funcionamiento del servicio y contribuir al mantenimiento de la limpieza en la ciudad durante el feriado.