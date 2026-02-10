7PAGINAS

Martes 10 de febrero de 2026
Anticiparon cómo será el servicio de recolección de residuos en Concordia durante el próximo feriado

La Dirección de Recolección de Residuos de la Municipalidad de Concordia informó cómo se prestará el servicio durante el próximo Feriado de Carnaval, que se extenderá los días lunes 16 y martes 17 de febrero de 2026.
Redacción 7Paginas

Según se detalló a 7Paginas, el lunes 16 de febrero el servicio de recolección de residuos se realizará de manera normal durante toda la jornada, respetando los recorridos y horarios habituales en los distintos sectores de la ciudad.

En tanto, el martes 17 de febrero funcionará una guardia sanitaria, destinada a atender situaciones puntuales y garantizar condiciones básicas de higiene urbana.

Desde el área municipal se solicitó a los vecinos sacar los residuos en los horarios establecidos, a fin de colaborar con el correcto funcionamiento del servicio y contribuir al mantenimiento de la limpieza en la ciudad durante el feriado.