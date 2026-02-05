7PAGINAS

Jueves 5 de febrero de 2026
Anticiparon cómo será la recolección de residuos durante el feriado de Carnaval en Concordia

La Dirección de Recolección de Residuos de la Municipalidad de Concordia informó cómo se desarrollará la prestación del servicio durante el próximo feriado de Carnaval, correspondiente a los días lunes 16 y martes 17 de febrero de 2026.
Según se detalló, el lunes 16 de febrero el servicio de recolección de residuos se llevará a cabo de manera normal durante toda la jornada, respetando los recorridos y horarios habituales en los distintos sectores de la ciudad.

En tanto, el martes 17 de febrero la recolección se realizará bajo la modalidad de guardia sanitaria, atendiendo los puntos prioritarios, tal como ocurre habitualmente en jornadas no laborables.

Desde la Dirección de Residuos solicitaron a los vecinos colaborar con el buen funcionamiento del servicio, sacando los residuos en los horarios establecidos, con el objetivo de mantener la limpieza y el orden en la ciudad durante el feriado.

Finalmente, se recordó la importancia del compromiso ciudadano para evitar la acumulación de basura en la vía pública y contribuir a una Concordia más limpia.