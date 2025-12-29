Anticiparon cómo será la recolección de residuos durante Fin de Año en Concordia

Según se indicó a 7Paginas, el miércoles 31 de diciembre la recolección se realizará con normalidad en el turno mañana, abarcando los recorridos habituales de la mañana y media mañana. En tanto, no habrá prestación del servicio durante los turnos tarde y noche.

Por su parte, el jueves 1 de enero de 2026 el servicio funcionará bajo la modalidad de Guardia Sanitaria, con recorridos esenciales destinados a garantizar condiciones mínimas de limpieza y salubridad en la ciudad.

Desde el área municipal solicitaron a la comunidad respetar el cronograma establecido y colaborar sacando los residuos en los horarios indicados, con el objetivo de facilitar el correcto funcionamiento del servicio y contribuir al mantenimiento de la higiene urbana durante estas fechas especiales.