Lunes 29 de diciembre de 2025
Anticiparon cómo será la recolección de residuos durante Fin de Año en Concordia

Desde la Dirección de Recolección de Residuos de la Municipalidad de Concordia se informó el cronograma especial de funcionamiento del servicio de higiene urbana durante los días 31 de diciembre y 1 de enero de 2026, en el marco de las celebraciones de Fin de Año.
Redacción 7Paginas

Según se indicó  a 7Paginas, el miércoles 31 de diciembre la recolección se realizará con normalidad en el turno mañana, abarcando los recorridos habituales de la mañana y media mañana. En tanto, no habrá prestación del servicio durante los turnos tarde y noche.

Por su parte, el jueves 1 de enero de 2026 el servicio funcionará bajo la modalidad de Guardia Sanitaria, con recorridos esenciales destinados a garantizar condiciones mínimas de limpieza y salubridad en la ciudad.

Desde el área municipal solicitaron a la comunidad respetar el cronograma establecido y colaborar sacando los residuos en los horarios indicados, con el objetivo de facilitar el correcto funcionamiento del servicio y contribuir al mantenimiento de la higiene urbana durante estas fechas especiales.

 