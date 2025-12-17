7PAGINAS

Miércoles 17 de diciembre de 2025
Anticiparon el cronograma de recolección de residuos durante las fiestas de fin de año

Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

24 de diciembre

Servicio normal en turno mañana (mañana y media mañana)

Sin servicio en el turno tarde

Sin servicio en el turno noche.

25 de diciembre

Guardia Sanitaria (recorridos esenciales).

31 de diciembre

Servicio normal en turno mañana (mañana y media mañana)

Sin servicio en el turno tarde

Sin servicio en el turno noche.

1 de enero de 2026

Guardia Sanitaria (recorridos esenciales).

Se solicita a la comunidad en general respetar el cronograma y colaborar de esta manera con el correcto funcionamiento del servicio y mantenimiento de la higiene urbana.

 