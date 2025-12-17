Anticiparon el cronograma de recolección de residuos durante las fiestas de fin de año

24 de diciembre
Servicio normal en turno mañana (mañana y media mañana)
Sin servicio en el turno tarde
Sin servicio en el turno noche.
25 de diciembre
Guardia Sanitaria (recorridos esenciales).
31 de diciembre
Servicio normal en turno mañana (mañana y media mañana)
Sin servicio en el turno tarde
Sin servicio en el turno noche.
1 de enero de 2026
Guardia Sanitaria (recorridos esenciales).
Se solicita a la comunidad en general respetar el cronograma y colaborar de esta manera con el correcto funcionamiento del servicio y mantenimiento de la higiene urbana.