Lunes 6 de octubre de 2025
Anticiparon que ocurrirá con la recolección de residuos este viernes en Concordia

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Recolección de Residuos, informó a 7Paginas cómo será el funcionamiento del servicio durante el feriado del próximo viernes 10 de octubre, jornada trasladada en conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se celebra el domingo 12.
Desde el área municipal se comunicó que durante ese día no habrá recolección domiciliaria habitual, ya que sólo funcionará la Guardia Sanitaria, encargada de cubrir los servicios esenciales en puntos específicos de la ciudad.

Por tal motivo, se solicita a los vecinos no sacar los residuos durante la jornada del viernes, con el objetivo de colaborar en el mantenimiento de la limpieza y el orden urbano.

El servicio regular de recolección se retomará en los horarios y recorridos habituales a partir del sábado.

 