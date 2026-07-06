Antonio Tarragó Ros emocionó en Concordia con un homenaje a la identidad entrerriana

Más de mil personas colmaron este sábado el Centro de Convenciones de Concordia para vivir una noche que trascendió lo artístico y se convirtió en un verdadero homenaje a la identidad entrerriana. El maestro Antonio Tarragó Ros presentó su espectáculo «Trayectoria», en el marco de un acuerdo con el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia destinado a preservar y difundir el patrimonio cultural de la provincia.

El recital, con entrada libre y gratuita, llegó a Concordia luego de su presentación en Diamante y reunió al público en una propuesta que combinó los grandes clásicos del chamamé con una profunda reivindicación de la historia, la música y las raíces de Entre Ríos.

A lo largo de la velada, Tarragó Ros interpretó algunas de las canciones más emblemáticas de su extensa trayectoria, acompañado por Irupé Tarragó Ros en piano, Trabuco González en guitarra, Raúl Gutta en batería y el guitarrista entrerriano Hugo Mena, uno de los impulsores del proyecto cultural presentado durante la noche.

Uno de los momentos más ovacionados llegó cuando el artista invitó al escenario al intendente Francisco Azcué, reconocido por su pasión por el chamamé y el acordeón. Ambos interpretaron tres piezas musicales, en un encuentro que despertó el entusiasmo del público.

La emoción volvió a apoderarse del recinto cuando Tarragó Ros recordó a su padre y, durante la firma del convenio con el Gobierno provincial y el municipio, le entregó a Azcué una antigua moneda perteneciente a la colección familiar.

«Te voy a regalar algo que duela», expresó con visible emoción el músico, en uno de los pasajes más sentidos de la noche.

«El Alma Entrerriana», un legado para las futuras generaciones

El eje central del encuentro fue la presentación de «El Alma Entrerriana», una obra de enorme valor cultural desarrollada junto a Hugo Mena.

El trabajo reúne 48 canciones tradicionales entrerrianas, sus letras y tonalidades, además de 100 videobiografías de referentes culturales y cuatro fascículos educativos dedicados a la flora, la fauna, las aves y los reptiles de la provincia.

A través de un código QR entregado durante el espectáculo, cada asistente pudo descargar gratuitamente todo el material para conservarlo y compartirlo.

Al explicar el alcance del proyecto, Tarragó Ros sostuvo que se trata de un sueño largamente esperado.

«Nunca imaginé que después de recopilar con tanto cariño toda la obra entrerriana pudiera llegar gratuitamente a la gente. Internet muchas veces es como tirar un vaso de agua al río; esto necesitaba un marco para que llegue a las familias y permanezca», expresó.

El artista destacó especialmente el acompañamiento del gobernador Rogelio Frigerio para concretar la difusión del material.

Frigerio: «Recuperar el orgullo entrerriano»

Antes del recital, el gobernador Rogelio Frigerio destacó la importancia del trabajo realizado por Tarragó Ros y celebró que la obra pase a formar parte del patrimonio cultural de la provincia.

«Es un honor acompañar a Antonio, un amigo y uno de los máximos exponentes de nuestra cultura popular. Además de este espectáculo, estamos recibiendo una donación trascendental para el legado cultural de Entre Ríos», afirmó.

El mandatario provincial remarcó además la necesidad de fortalecer el sentido de pertenencia de los entrerrianos.

«Tenemos que recuperar el orgullo entrerriano. Eso que nos hizo grandes alguna vez y que nos volverá a hacer grandes más temprano que tarde.»

Azcué: «La identidad entrerriana vuelve a vibrar»

Por su parte, el intendente Francisco Azcué manifestó su orgullo por compartir escenario con uno de los grandes referentes del chamamé argentino.

«Como músico soy tarragosero desde muy chico. Para mí es un enorme honor tocar junto a Antonio y, además, hacerlo con el acordeón de Tarragó Ros padre. Es una emoción inmensa.»

Azcué valoró además la decisión del Gobierno provincial de impulsar políticas destinadas a fortalecer la identidad cultural.

«Durante muchos años se dejó de lado nuestra historia. Hoy se está recuperando ese sentido de pertenencia, esa entrerrianía que nos identifica y nos fortalece como pueblo.»

Un homenaje a Rubén Cuestas

Sobre el final del recital se vivió otro momento profundamente emotivo. Tarragó Ros pidió al público ponerse de pie para rendir homenaje al recientemente fallecido músico entrerriano Rubén Cuestas, referente fundamental de la música litoraleña.

El Centro de Convenciones respondió con un cerrado y prolongado aplauso que selló una noche donde la música, la memoria y la cultura se unieron para reafirmar el valor de la identidad entrerriana.

VIDEO

Redacción de 7Paginas