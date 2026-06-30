Antonio Tarragó Ros llega a Concordia con el espectáculo «El Alma Entrerriana»

Con el objetivo de revalorizar la identidad cultural de la provincia y acercar propuestas artísticas de primer nivel a la comunidad, el próximo domingo 5 de julio, a las 19 horas, el Centro de Convenciones de Concordia recibirá al prestigioso músico Antonio Tarragó Ros, quien presentará el espectáculo «El Alma Entrerriana».

El artista estará acompañado por el guitarrista Hugo Mena, en una propuesta que invita a recorrer la riqueza cultural, musical y patrimonial de Entre Ríos, poniendo en valor las raíces y la identidad del litoral argentino.

La iniciativa es impulsada por el Gobierno de Entre Ríos, cuenta con el acompañamiento de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) y el apoyo de la Municipalidad de Concordia.

Un homenaje a la identidad entrerriana

«El Alma Entrerriana» propone un recorrido por las tradiciones, la música y el legado cultural de la provincia de la mano de uno de los máximos exponentes del chamamé argentino.

El espectáculo está pensado para toda la familia y busca fortalecer el sentido de pertenencia, promoviendo el conocimiento y la valoración de la cultura regional a través de la música.

Entradas gratuitas

Desde la organización informaron a 7Paginas, que las entradas serán totalmente gratuitas y podrán retirarse los días miércoles 1 y jueves 2 de julio, en el horario de 9:00 a 12:30, en las oficinas de la Subsecretaría de Educación y Cultura, ubicadas en Urquiza 638.

Asimismo, recordaron que el ingreso al Centro de Convenciones será únicamente con las entradas entregadas previamente, por lo que recomendaron a los interesados retirarlas con anticipación debido a la capacidad limitada de la sala.

La presentación de Antonio Tarragó Ros representa una de las propuestas culturales más importantes de la temporada en Concordia, ofreciendo al público la posibilidad de disfrutar de un espectáculo de jerarquía que celebra la historia, la música y la identidad entrerriana.