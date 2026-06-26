Antonio Tarragó Ros llega a Concordia y Diamante con conciertos gratuitos y una propuesta cultural integral

Las funciones contarán con el acompañamiento del Gobierno provincial y los municipios locales, y se desarrollarán en las ciudades de Diamante y Concordia durante el primer fin de semana de julio.

Dos presentaciones en territorio entrerriano

El primer concierto tendrá lugar el sábado 4 de julio a las 21 horas en el Teatro Marconi de Diamante. En tanto, la segunda presentación se realizará el domingo 5 de julio a las 19 horas en el Centro de Convenciones de Concordia.

Ambos espectáculos serán con acceso libre y gratuito para todo público, permitiendo que vecinos y visitantes puedan disfrutar de una de las figuras más destacadas de la música popular argentina.

Música, identidad y acceso digital a una obra integral

Además de interpretar sus obras más reconocidas, Tarragó Ros ofrecerá al público una experiencia cultural ampliada. Durante los conciertos, los asistentes podrán acceder mediante un código QR a la descarga gratuita de la recopilación “El alma entrerriana”.

Se trata de una obra integral que reúne 48 temas tradicionales de la provincia, junto con 100 video-biografías y cuatro fascículos educativos dedicados a la flora, fauna, aves y reptiles de Entre Ríos, consolidando una propuesta que combina música, educación y patrimonio cultural.

Una formación artística de alto nivel

El espectáculo contará con un destacado equipo musical y técnico que acompañará al artista en escena. La formación está integrada por Irupé Tarragó Ros en piano, Trabuco González en guitarra, Raúl Gutta en batería y el guitarrista invitado Hugo Mena.

En tanto, la parte técnica de la gira estará a cargo de José Luis Picasso en la operación de videos y Claudio Safe en el sonido de sala, garantizando una puesta en escena de alta calidad.

Cultura gratuita para toda la comunidad

Con estas presentaciones, el Gobierno provincial y los municipios involucrados impulsan una propuesta cultural abierta a toda la comunidad, acercando a figuras consagradas de la música popular a escenarios entrerrianos.

La llegada de Antonio Tarragó Ros no solo representa un encuentro con el chamamé y sus raíces, sino también una oportunidad de acceso libre a una experiencia artística que combina música, historia e identidad regional.