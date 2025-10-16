Anuncian un jueves caluroso para la región de Salto Grande

Según el pronóstico, el día se presentará con cielo mayormente nublado, una temperatura mínima de 18 grados y una máxima que alcanzará los 32 grados, acompañada de una humedad cercana al 70% y vientos leves del noreste a unos 4 km/h.

Sin embargo, el calor podría venir acompañado de inestabilidad, ya que para el viernes se espera un cambio en las condiciones del tiempo. La jornada laboral cerrará con cielo nublado durante la mañana y una probabilidad del 40% de tormentas aisladas en horas de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20 grados y una máxima de 27 grados.

De esta manera, tras un jueves de calor intenso, no se descarta el regreso de las lluvias a la región para el inicio del fin de semana.

Foto: Marcelo González

Redacción de 7Paginas