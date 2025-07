Apareció el video de la brutal golpiza a un dirigente libertario entrerriano: la Justicia ya investiga el ataque

El hecho, que generó una fuerte conmoción política y social, está siendo investigado por la fiscal Micaela Di Pretoro. Según confirmó el propio Chanseaud en declaraciones radiales al programa Puro Cuento (Radio Plaza), los autores del ataque ya fueron identificados y se encuentran imputados. “En el video se ve que tres veces me pegan una patada en la cabeza”, relató.

Chanseaud, notablemente afectado por lo ocurrido, aseguró: “Esto es una cuestión muy sensible. Mi partido político y yo en particular, somos gente nueva y no estuvimos en política antes. No estoy acostumbrado a esto. Lo voy a tomar con mucha precaución”.

Además, expresó su sorpresa ante el nivel de violencia y planificación: “Me sorprende mucho la organización del ataque. Más allá de eso, hasta ahora no tengo cómo acreditar el motivo. Espero que en el expediente penal se pueda dilucidar bien qué pasó”.

Más allá de su caso personal, el dirigente libertario advirtió sobre el contexto de creciente violencia social que atraviesa el país: “Lo importante no es el caso particular, sino que es un hecho que el contrato social de convivencia está roto. El costo de cometer un delito violento es nada. Cualquier persona está dispuesta. Acá necesitamos penas más graves para estos violentos. Realmente deben agravarse las penas y agilizar los trámites. No puede ser que desde la denuncia pasaron 72 horas para que llegue el caso a la Fiscalía”.

El caso ha generado un fuerte repudio por parte de distintos sectores políticos, y desde La Libertad Avanza se exige que se esclarezcan los hechos a la mayor brevedad y se garantice la seguridad de quienes participan en la vida democrática.

