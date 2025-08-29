Apareció en el Masvernat el cuerpo de la beba de Feliciano y crece la conmoción en la región

El hecho se desató cuando, en medio del velatorio, los padres de la pequeña Valentina advirtieron que el cuerpo recibido no correspondía a su hija. La situación generó un inmediato revuelo y derivó en una denuncia radicada en la Policía de Feliciano. Posteriormente intervino la Fiscalía local, que resolvió trasladar la causa a la Fiscalía de Concordia, ya que el nacimiento, la internación y el fallecimiento de la beba ocurrieron en el hospital Masvernat.

El testimonio del abogado de la familia

El abogado de la familia denunciante, Nicolás Baldini, relató en declaraciones radiales que Valentina vivió 13 días internada en el nosocomio y falleció este miércoles alrededor de las 5 de la mañana. Sin embargo, al recibir el cuerpo para su traslado hacia Feliciano, su madre advirtió detalles alarmantes: el cadáver estaba congelado, con una pulsera identificatoria a nombre de otra persona y con el cordón umbilical aún sin retirar.

La aparición inesperada

En la tarde de este jueves, la familia viajó hasta Concordia para realizar trámites vinculados al hospital. Al regresar hacia su localidad, y sin obtener respuestas claras, recibieron un llamado que los obligó a regresar: el cuerpo de la beba había aparecido en la morgue del Masvernat.

El dato no deja de causar sorpresa y malestar, ya que, según denuncian los familiares, horas antes se les había asegurado que el cuerpo no se encontraba en el hospital.

Investigación en curso

El caso está ahora bajo investigación judicial y se espera que las autoridades del hospital brinden explicaciones sobre lo ocurrido. La situación, además de la profunda conmoción que generó, pone en debate la necesidad de revisar los protocolos de manejo y entrega de cuerpos en los centros de salud de la región.

Con informacion de Chajari al Dia

Redaccion de 7Paginas