7PAGINAS

Martes 25 de noviembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Apareció sana y salva la niña de Concordia que era buscada desde la tarde

La comunidad de Concordia recibió una noticia alentadora en la noche de este martes 25 de noviembre. Minutos antes de las 23, la Policía local confirmó que Abigail Dupont, de 11 años, había sido encontrada sana y salva luego de varias horas de intensa búsqueda.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

La menor fue ubicada en la zona de calles Chabrillón y Colón por un funcionario de la Guardia Especial Concordia, tras el aviso de una mujer que aseguró haber visto a una niña con características similares a las difundidas en el pedido de localización. Ante el alerta, el personal que patrullaba el sector se dirigió al lugar y constató que efectivamente se trataba de Abigail.

Según informó Concordia policiales, la niña caminaba sola y llevaba una botella de agua. De inmediato fue trasladada a la Jefatura Departamental Concordia, donde fue examinada por el médico policial. Las primeras evaluaciones indicaron que se encontraba en buen estado de salud.

Por el momento, la menor quedará al resguardo de la Comisaría de Minoridad mientras se continúan las actuaciones correspondientes.

En el operativo de búsqueda intervino un amplio despliegue policial: Comisaría Séptima, División Investigaciones, Guardia Especial, Comisaría de Minoridad y distintas áreas de la Jefatura Departamental Concordia trabajaron de manera conjunta para dar con el paradero de la niña.