Apareció sana y salva la niña de Concordia que era buscada desde la tarde

La menor fue ubicada en la zona de calles Chabrillón y Colón por un funcionario de la Guardia Especial Concordia, tras el aviso de una mujer que aseguró haber visto a una niña con características similares a las difundidas en el pedido de localización. Ante el alerta, el personal que patrullaba el sector se dirigió al lugar y constató que efectivamente se trataba de Abigail.

Según informó Concordia policiales, la niña caminaba sola y llevaba una botella de agua. De inmediato fue trasladada a la Jefatura Departamental Concordia, donde fue examinada por el médico policial. Las primeras evaluaciones indicaron que se encontraba en buen estado de salud.

Por el momento, la menor quedará al resguardo de la Comisaría de Minoridad mientras se continúan las actuaciones correspondientes.

En el operativo de búsqueda intervino un amplio despliegue policial: Comisaría Séptima, División Investigaciones, Guardia Especial, Comisaría de Minoridad y distintas áreas de la Jefatura Departamental Concordia trabajaron de manera conjunta para dar con el paradero de la niña.