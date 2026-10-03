Apedrearon la casa del intendente de Basavilbaso y hubo un fuerte repudio político

Un hecho de violencia sacudió a la ciudad de Basavilbaso durante los primeros minutos del viernes, cuando la vivienda del intendente Hernán Besel, perteneciente a Juntos por Entre Ríos, fue apedreada. El ataque provocó daños en los ventanales del inmueble y motivó la presentación de una denuncia policial por parte del jefe comunal.

De acuerdo con la información conocida, el episodio ocurrió alrededor de las 0.45, cuando desconocidos arrojaron piedras contra la casa del intendente y ocasionaron la rotura de parte de los vidrios de las ventanas que dan a la calle.

Tras advertir los daños, Besel se presentó en la Comisaría de Basavilbaso para radicar la denuncia correspondiente. Hasta el momento, no se informaron públicamente detalles sobre la identidad de los responsables ni sobre las circunstancias que motivaron la agresión.

Repudio del PRO y de los intendentes de Juntos por Entre Ríos

Tras conocerse lo sucedido, desde el PRO Entre Ríos manifestaron su rechazo al ataque y remarcaron que la violencia y la intimidación no tienen lugar en una sociedad democrática.

En ese sentido, señalaron que las diferencias, sean políticas o de cualquier otra índole, deben resolverse mediante el diálogo, el respeto y dentro del marco de la ley.

Por su parte, el Foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos en una nota enviada a 7Paginas, expresó su más enérgico repudio ante la agresión sufrida por Besel y consideró inadmisible cualquier manifestación de violencia contra quienes ejercen responsabilidades institucionales y representan democráticamente a sus comunidades.

Desde el espacio sostuvieron que las diferencias políticas, las discusiones y los reclamos forman parte de la vida democrática, pero deben canalizarse a través de las vías institucionales, con diálogo, respeto y pleno funcionamiento de las instituciones.

Además, los jefes comunales hicieron llegar su solidaridad a Besel y a su familia, y expresaron su acompañamiento ante lo ocurrido.

Un llamado al respeto institucional

En su pronunciamiento, el Foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos reafirmó su compromiso con una democracia basada en el respeto, la convivencia y la defensa de las instituciones.

El ataque a la vivienda del jefe comunal generó una respuesta pública de dirigentes y espacios políticos que coincidieron en rechazar las agresiones y remarcaron la importancia de resolver los conflictos sin recurrir a la violencia.

Mientras avanza el proceso iniciado con la denuncia policial, el episodio vuelve a poner en discusión la necesidad de preservar la convivencia democrática y garantizar que las diferencias y los reclamos se expresen por canales legales e institucionales.

“La violencia nunca puede ser el camino”, fue el mensaje con el que el Foro sintetizó su postura frente a lo sucedido en Basavilbaso.

Redaccion de 7Paginas