Apelan la decisión judicial que ordena reincorporar al ex tesorero de General Campos y pagar salarios atrasados

La resolución judicial generó una fuerte preocupación en la actual gestión municipal, teniendo en cuenta que Guiffrey había sido desvinculado tras la desaparición de 36 mil dólares de la caja fuerte municipal en el año 2020. Además de disponer su regreso a la planta municipal, el fallo obliga al pago de los haberes adeudados, intereses y costos legales acumulados durante los años que duró el proceso.

En declaraciones a Mercurio Noticias, el jefe comunal señaló que se trata de un monto muy elevado para las finanzas de la comuna. “Es un número muy alto, muy alto. Es un monto que a la Municipalidad le va a costar costearlo, pero vamos a hacer todo lo posible para que la Justicia lo estudie y lo revierta”, expresó.

Mendelovich explicó que el municipio ya presentó la correspondiente apelación y que la causa será elevada al Superior Tribunal de Justicia. “Esto pasa al Superior Tribunal de Justicia. Va a llevar su tiempo, pero estamos seguros de que lo vamos a pelear porque, más allá de todo, es cuidar los recursos de los vecinos”, sostuvo.

De acuerdo a las estimaciones preliminares realizadas junto al contador municipal, el juicio podría superar los 70 millones de pesos. “Es un monto increíble. Son cuatro cuadras de pavimento, es un camión nuevo que nos está faltando, son muchas obras que se pueden hacer”, remarcó el intendente, al dimensionar el impacto que tendría el pago en el presupuesto local.

El mandatario aclaró que la decisión judicial no implica el esclarecimiento del robo de los 36 mil dólares, causa que sigue su curso en el ámbito penal. “Esto no te dice que van a aparecer los dólares ni quién se los robó. Habla de la responsabilidad que tuvieron en el cuidado de los fondos”, precisó.

En relación a la causa principal por la desaparición del dinero, Mendelovich informó que ya cuenta con fecha de juicio oral, el cual se desarrollará entre el 21 y el 25 de septiembre de 2026 en la ciudad de Concordia. “Se sabe que el dinero faltó en un lapso de más de seis meses. No se sabe ni a qué día ni a qué hora ni hay un dato exacto de quién se lo puede haber robado. Ojalá se descubra”, manifestó.

En caso de que el fallo sea ratificado en instancias superiores, Guiffrey deberá ser reincorporado al municipio en otra función, ya que el cargo de tesorero se encuentra actualmente ocupado por un funcionario designado por el Concejo Deliberante. No obstante, Mendelovich ratificó la decisión de apelar en todas las instancias posibles.

Finalmente, el intendente reconoció que algunas decisiones adoptadas por la gestión anterior no cuentan con su total acuerdo, pero reafirmó su compromiso de defender los intereses de la comunidad. “Hay cosas que quizás yo como nuevo intendente no estoy de acuerdo, pero tengo que seguir para adelante”, concluyó.