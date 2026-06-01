Apertura de Fútbol, Libertad campeón

Hablar de Libertad es hablar de historia pura dentro de nuestro fútbol, un grande de verdad que construyó sus cimientos siempre con un horizonte firme y por su sede han pasado dirigentes de verdadera estirpe y con visiones futuristas que llevaron al club a la grandeza.

Un club constituído a la vieja usanza, con su sede enclavada en Rivadavia y Roque Sáenz Peña, voluminosa, cómoda, amplia y su cancha pegada al Parque Mitre ocupando un predio de generosas dimensiones y un estadio que ha ido creciendo a través del tiempo.

En lo futbolístico tuvo profesores, maestros de notable categoría, entrenadores que lo han sido a nivel profesional del fútbol de AFA y jugadores que dejaron una huella importante, tanto aquellos que son de nuestra ciudad y verdaderos cracks, como aquellos que vinieron de otros lugares.

Es que Libertad también tuvo eso, en aquellas épocas, sus arcas eran importantes para sumar jugadores y cuerpo técnico de renombre. Todo además de haber sido, y seguir siendo, una fuente inagotable en el surgimiento de grandes jugadores. Hoy, muchos históricos surgieron de las filas del “Lobo”.

Entonces, lo que queremos decir con esto es que este título no es casualidad, porque también hay que destacar que hace rato se viene trabajando bien y manteniendo una base de plantel, que es algo preciado en el fútbol. Mario Sánchez está hace muchos años, con su gente, y también intenta mantener el club de la mejor manera posible, fiel a la historia de la institución. Un nuevo título que llega sin ninguna discusión y porque es evidente que lo han ganado en la cancha.

No vamos a decir que fue el mejor de todos, aunque la tabla de posiciones así lo certifica, sino que en el fútbol tan competitivo de hoy fue quien hizo mejor las cosas para quedar arriba en la tabla.

Enzo Galarza, Cristian Sánchez y Emanuel Monzón fueron los autores de los tres gritos del “Lobo” este domingo, para derrotar a Alberdi y generar la nueva vuelta olímpica. Asi, el equipo albirrojo cumplió con lo que debía, es decir ganar y la otra parte llegó desde Colonia Ayuí, cuando se supo que 9 de Julio, con goles de Giovanni González y Guillermo Demelo, le ganó a Salto Grande 2 a 0 y de esta manera apartó a los de Mario Delduca de la pelea hasta el final. Entonces ello desató el festejo de la gente del “Lobo”. Igual, Salto Grande tiene el premio de ya estar clasificado para el Petit Torneo.

En otros resultados, La Bianca sigue firme y le ganó a San Lorenzo en el norte de la ciudad por 1 a 0. El gol fue obra de Leonel Schiebert.

Ahora, el Tricolor igualó a Salto Grande en las posiciones y está en el Petit Torneo.

Real Concordia obtuvo un buen triunfo ante Comunicaciones por 3 a 1. Axel Pedroso, Thiago Oilvetti y Jorge Alem marcaron para el Real, mientras que Joel Villalba descontó para el “Postal”, que igualmente con un punto más en la última fecha estará en el Petit Torneo.

El que consiguió algo de alivio es Nebel que volvió a la victoria. En su cancha derrotó a Santa María por 2 a 1. Felipe Miranda abrió al cuenta para el local, Julio Cabral igualó para el “Santo” y Maximiliano Mendieta hizo el gol del triunfo para los de la “Ribera”, todo en el primer tiempo.

Colegiales jugó un buen segundo tiempo para doblegar a Constitución por 4 a 2. Adrián Gómez aventajó a Constitución, y Jorge Somer puso la igualdad para el “Pompeyano” antes del final de la primera mitad.

Por Edgardo Perafan