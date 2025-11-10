7PAGINAS

Lunes 10 de noviembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Apertura de la muestra “voces ancestrales: mitos, leyendas y creencias populares del litoral”

El Museo de Antropología y Ciencias Naturales de la Municipalidad de Concordia se une a “La Noche de los Museos Entrerrianos”, rescatando aquellos relatos que nos fueron legados por los ancestros, recopilados por varios autores a lo largo de la historia y cuyos extractos presentamos en una muestra titulada “Voces ancestrales: mitos, leyendas y creencias populares del litoral”.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

La muestra estará ilustrada por fotografías de Pablo Fruni de Ceydas, Julio Ricardo Cettour, Elsa Cristina Vassallo, Beatriz Romero y por personajes míticos de la Ceramista Alejandra Franco, una ilustración de Facundo López e incluso nos permitimos dos creaciones a través de la Inteligencia Artificial.

Con ella nos adentramos en numerosas leyendas que acompañaron la vida del hombre y la mujer de los campos argentinos, mitos guaraníes, y creencias relacionadas a la flora y fauna de nuestro litoral,revalorizando nuestro patrimonio inmaterial tan frágil y susceptible a perderse en el olvido.

La invitación es para el viernes 14 de noviembre, de 19:00 a 0:00 hs, en calle Rivadavia 456, con entrada libre y gratuita.