Apertura de la muestra “voces ancestrales: mitos, leyendas y creencias populares del litoral”

La muestra estará ilustrada por fotografías de Pablo Fruni de Ceydas, Julio Ricardo Cettour, Elsa Cristina Vassallo, Beatriz Romero y por personajes míticos de la Ceramista Alejandra Franco, una ilustración de Facundo López e incluso nos permitimos dos creaciones a través de la Inteligencia Artificial.

Con ella nos adentramos en numerosas leyendas que acompañaron la vida del hombre y la mujer de los campos argentinos, mitos guaraníes, y creencias relacionadas a la flora y fauna de nuestro litoral,revalorizando nuestro patrimonio inmaterial tan frágil y susceptible a perderse en el olvido.

La invitación es para el viernes 14 de noviembre, de 19:00 a 0:00 hs, en calle Rivadavia 456, con entrada libre y gratuita.