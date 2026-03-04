Apertura de Sesiones Ordinarias 2026: balance de gestión y prioridades para San José

El discurso tuvo un fuerte eje en las políticas sociales, destacando el rol del municipio como principal contención frente al aumento de la demanda en salud, asistencia alimentaria y acompañamiento social. Se subrayó la inversión con recursos propios para garantizar medicamentos, traslados, atención profesional y dispositivos de cuidado destinados a niños, adolescentes, mujeres víctimas de violencia, personas con discapacidad y adultos mayores, reafirmando el compromiso con una comunidad más justa e inclusiva.

En materia de salud, se remarcó el fortalecimiento de la atención primaria, la inversión sostenida en insumos y recursos humanos, y el abordaje integral de la salud mental mediante programas de prevención, campañas de concientización y trabajo interinstitucional. En ese marco, se anunció la proyección de un nuevo Centro de Salud que permitirá ampliar la cobertura y mejorar el acceso al sistema público.

En este punto, el intendente se refirió de manera directa y sensible a la problemática del suicidio, reconociendo el dolor de las familias atravesadas por esta realidad y rechazando miradas simplificadoras o estigmatizantes sobre la comunidad. Destacó el trabajo sostenido de profesionales, instituciones y vecinos, y remarcó el fortalecimiento del programa municipal de prevención en salud mental, con campañas de concientización, espacios de escucha, formación de referentes comunitarios y ampliación de la atención profesional, reafirmando que se trata de una problemática que debe abordarse de manera colectiva y sin silencios.

La educación ocupó un lugar central en el mensaje, con una inversión sostenida en infraestructura escolar, mantenimiento edilicio, conectividad gratuita para todas las escuelas de la ciudad y el fortalecimiento de la Escuela Municipal de Artes y Oficios. También se destacó la apuesta a la educación superior, la formación profesional, el acompañamiento a estudiantes y la articulación con universidades para ampliar oportunidades educativas en San José.

El intendente puso en valor las políticas de trabajo y producción, orientadas a sostener el empleo local, acompañar a emprendedores y productores, impulsar la capacitación en oficios estratégicos y promover la soberanía alimentaria mediante huertas comunitarias, ferias y líneas de microcréditos. En ese mismo sentido, el turismo fue señalado como uno de los principales motores económicos de la ciudad, con una temporada sólida, inversiones en infraestructura, eventos de gran convocatoria y acciones de promoción que fortalecen la economía local.

Dentro de este enfoque integral de desarrollo, el jefe comunal remarcó que la obra pública cumple un rol clave como herramienta de inclusión, generación de empleo y mejora de la calidad de vida. En ese marco, se mencionaron los avances del Programa Municipal de Pavimentación Urbana, que permitió sumar nuevas cuadras de asfalto en distintos barrios, junto con trabajos de enripiado y mantenimiento vial. Asimismo, se destacó la construcción de cordones cuneta, la puesta en valor de espacios públicos, la modernización de plazas y plazoletas, el recambio de luminarias a tecnología LED y las mejoras realizadas en el Polideportivo y el Recreo Municipal.

También se subrayó la ejecución de infraestructura deportiva barrial, con la construcción de playones deportivos y la proyección de nuevas obras de este tipo, entendiendo al deporte y la recreación como políticas de salud y contención social. Otro aspecto relevante fue la inversión sostenida para mejorar el sistema de agua potable, con nuevas perforaciones, trabajos de sectorización de la red y colocación de tanques, orientados a garantizar el suministro en todos los sectores de la ciudad, especialmente durante los meses de mayor demanda.

El deporte, la cultura y las juventudes fueron presentados como pilares fundamentales de inclusión, identidad y participación comunitaria, con inversiones en colonias de vacaciones, apoyo a clubes, eventos deportivos, talleres culturales gratuitos, festivales y nuevos programas destinados a fortalecer el protagonismo juvenil.

Finalmente, el intendente convocó a la participación y al compromiso colectivo, reafirmando que la planificación, el diálogo y la política son herramientas indispensables para enfrentar las dificultades actuales y continuar construyendo una ciudad solidaria, ordenada y con proyección de futuro. Con ese mensaje, dejó formalmente inauguradas las Sesiones Ordinarias 2026.

Por Marcelo Benitez