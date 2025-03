Apertura de sesiones ordinarias en Chajari: Borghesan llamó «a construir puentes y no murallas»

Al inicio de su discurso, Borghesan mencionó a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional actual, manifestando que «asistimos, en poco tiempo, a transformaciones profundas que eran inimaginables. Muchas eran necesarias, indudablemente, porque veníamos de un largo proceso de hartazgo de la ciudadanía con la política, viciado de populismo y de un exceso de Estado que, en la narrativa kirchnerista, representaba la metáfora del “Estado presente”.

A lo que agregó que «en clave económica podría decir que había una “inflación estatal”, equiparable a la inflación real, donde predominaba la noción de un Estado grande, sobre protector, fuerte y burocrático, que incidía en casi todos los órdenes de la vida humana. Para muchos, en cambio, el Estado se había convertido en un obstáculo para la libertad, y la política en una mala palabra, que el mismo Milei se ocupó de denostar, como si él no fuera, paradójicamente, un resultado de la política. En una sociedad fatigada el triunfo libertario tiene méritos propios, pero también errores ajenos de quienes lo antecedieron, que no quisieron o no pudieron introducir los cambios que la hora demandaba». Confiriendo al gobierno anterior de Alberto Fernández el hecho de que las medidas libertarias hayan sido justificadas «que en otro contexto, hubiesen sido reprochables».

Dando cuenta, que con las medidas del nuevo Gobierno Nacional, «se pasó de una “inflación estatal” a una “deflación estatal”, de un Estado presente a un Estado en retirada, que sólo mostró obstinación por concentrar recursos federales, ordenar las cuentas públicas, controlar la inflación y entablar relaciones de simpatía, que mucho nos recuerdan al menemismo, con algunos países del mundo. Los perjudicados en ese proceso virulento fueron los Estados subnacionales, provincias y municipios, y la población vulnerable que -devaluación mediante- perdió poder adquisitivo y se convirtió en más pobre de lo que ya era. La inflación bajó, hay que reconocerlo. En apariencia tenemos un país más previsible, pero el costo lo pagaron muchos que poco tiempo antes habían delegado su confianza en la libertad».

Luego, el Intendente comparó las medidas de Milei con lo realizado por el Gobierno Provincial y local, manifestando que «en cambio, fuimos construyendo el camino del medio entre la “inflación estatal” y la “deflación estatal”, convencidos que el Estado se debía redimensionar pero entendiendo también la función social que cumple en una comunidad».

«Al Gobernador Frigerio le tocó hacer los que nosotros hicimos en la ciudad cuando asumimos en 2015. Con un estilo diferente a la Nación instrumentó cambios en temas claves que por muchos años habían sido postergados (…). En Chajarí, en cambio, no sin reacomodamientos, pudimos seguir la hoja de ruta que pusimos a consideración de los vecinos en la última elección general. La misma se nutre, como lo señalamos siempre, de valores que son principios rectores de todas las políticas públicas que diseñamos e instrumentamos: diálogo, transparencia, participación y administración eficiente de los recursos, con énfasis en la adquisición de bienes de capital y la realización de trabajos públicos», aseguró.

Por último, Borghesan, expresó que «en cada una de las acciones que llevamos adelante, desde la más pequeña y rutinaria, hasta la más grande y disruptiva, está la marca del Estado en su justa dimensión, que busca generar oportunidades para que los chajarienses vivan mejor. En este punto compartimos con el Gobierno provincial la misma visión respecto del Estado y transitamos el camino del medio convencidos que sólo desde allí se pueden tender puentes para unir y no murallas para dividir».

Seguidamente, el Presidente Municipal brindó un informe detallado de las acciones más sobresalientes que se llevaron a cabo en el último período de la administración municipal, que va desde el año 2024 hasta el primer bimestre del año en curso.

Para concluir les pidió a los Concejales, «que se involucren en la agenda de temas del futuro, que podamos sobrevolar las diferencias que nos separan y que, en el marco de la civilidad democrática, construyamos puentes y no murallas». Asegurando que «a este Intendente, ustedes y todos los vecinos, lo van a encontrar por ese camino del medio, que describía hoy, dialogando, generando consensos, escuchando, tratando de anudar comunes denominadores, pero con la firmeza necesaria para darle a la ciudad el impulso y el ritmo que Chajarí merece y espera de todos nosotros».