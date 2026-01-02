7PAGINAS

Viernes 2 de enero de 2026
Apertura de sobres para la licitación del servicio de sonido del Carnaval de Concordia 2026

El Ente Permanente de Carnaval informó a 7Paginas, que este martes 6 de enero de 2026, a las 10:00 horas, se llevará a cabo la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Privada Nº 03/2025, destinada a la contratación del servicio de sonido oficial para el Carnaval de Concordia – Edición 2026.
El acto administrativo se desarrollará en la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Concordia, de acuerdo a lo establecido en el pliego de bases y condiciones aprobado mediante decreto del Departamento Ejecutivo Municipal, garantizando así la transparencia y la legalidad del procedimiento.

Desde la organización señalaron que este llamado a licitación forma parte de la planificación integral del Carnaval de Concordia 2026, y tiene como objetivo asegurar uno de los servicios técnicos fundamentales para el correcto desarrollo del espectáculo. La contratación del sistema de sonido resulta clave para brindar una óptima calidad sonora y condiciones adecuadas tanto para el público como para las comparsas y el equipo organizador.

Asimismo, desde el Ente Permanente de Carnaval destacaron la importancia de avanzar en tiempo y forma con estos procedimientos administrativos, reafirmando el compromiso de trabajar con organización, previsión y profesionalismo de cara a la próxima edición de la fiesta popular más importante de la ciudad, que año tras año convoca a miles de vecinos y visitantes.

 