Apoyo a la producción local: El municipio de Concordia inició visitas personalizadas a talleres de emprendedores

En esta primera jornada de recorridas, las autoridades visitaron los emprendimientos de Claudia Rodríguez (“Hilo y Sueños”, artesanías en tela y yeso), Andreina Moreni (costura) y Graciela Castillo (tejidos “La Castillo”).

Fortalecimiento y capacitación para 2026

Este programa no se limita a la visita técnica, sino que funciona como el punto de partida para un ciclo de capacitaciones y talleres que se extenderán durante todo el año 2026. El fin último es dotar a los productores de herramientas que les permitan profesionalizar sus proyectos y escalar sus ventas.

Miguel Parra, Jefe del Departamento de Economía Social, subrayó la importancia de este contacto cara a cara:

“Este acompañamiento nos permite tener un vínculo directo con cada emprendedor, escucharlos y trabajar en conjunto para ofrecer nuevas herramientas que impulsen su crecimiento”, señaló el funcionario.

Por otro lado, Andrea Popelka, coordinadora de la Feria del Río, remarcó que las ferias son espacios vitales para la economía de la ciudad: “Este acompañamiento nos permitirá potenciar sus proyectos y crear nuevas oportunidades de aprendizaje”.

El diálogo como herramienta de gestión

Desde el municipio destacaron que el objetivo es generar políticas públicas basadas en la realidad de quienes producen. Al recorrer los talleres, se busca crear un espacio de diálogo donde las sugerencias de los emprendedores sean escuchadas y aplicadas al diseño de los futuros talleres de formación.

Información útil para emprendedores

Aquellos interesados en sumarse a estos programas de acompañamiento o recibir información sobre las ferias pueden dirigirse a:

Lugar: Oficinas de la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo.

Dirección: Centro Cívico, 1° Piso (Mitre y Pellegrini).

Horario: Lunes a viernes de 7:30 a 13:00 horas.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas