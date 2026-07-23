Aprender 2025: Entre Ríos se ubica entre las provincias con mayor avance en Lengua y Matemática

En la provincia de Entre Ríos, la evaluación alcanzó a 19.045 estudiantes de 6° grado de nivel primario (84,5% de la matrícula) distribuidos en 959 escuelas, lo que representó un nivel de participación del 98,1%.

Salto histórico en Lengua y comprensión lectora

Uno de los datos más destacados del informe proporcionado a 7Paginas, radica en la materia Lengua, donde Entre Ríos pasó de situarse por debajo de la media nacional en la medición anterior a superarla en 2025:

Desempeño positivo: El 77,3% de los alumnos entrerrianos logró ubicarse en los niveles Satisfactorio o Avanzado, superando la media nacional del 76,9%.

Crecimiento notable: La provincia incrementó su rendimiento en 12,8 puntos porcentuales respecto a 2023, ubicándose por encima del crecimiento nacional (10,5 puntos).

Récord en nivel Avanzado: Se alcanzó el 32,1% en la categoría más alta de desempeño, la cifra histórica más elevada para la provincia desde que se aplica este dispositivo.

Reducción de la brecha: El porcentaje de alumnos por debajo del nivel básico se redujo drásticamente del 13,1% en 2023 al 4,4% en 2025.

Estos indicadores reflejan un avance sostenido en competencias fundamentales como la comprensión lectora, la interpretación de textos complejos y la identificación de ideas principales.

Recuperación en Matemática

En el área de Matemática, las estadísticas mostraron una recuperación constante en el sistema educativo provincial:

El 53,5% de los evaluados alcanzó los niveles Satisfactorio o Avanzado, marcando una mejora de 5,6 puntos porcentuales en comparación con 2023 (frente al 3,5 de suba en el promedio del país).

Si bien la provincia permanece levemente por debajo de la media nacional en esta disciplina, el segmento con desempeño por debajo del nivel básico disminuyó del 26,5% al 20,3%.

Los resultados en Matemática evidencian que los estudiantes han afianzado la resolución de problemas con operaciones básicas, uso de fracciones, decimales, geometría e interpretación de gráficos, dejando al mismo tiempo el desafío de continuar profundizando las estrategias pedagógicas en las aulas.