Aprueban un nuevo ordenamiento urbano y comercial para la Costanera Nebel y designan un nuevo nombre a su calle principal

En la misma sesión también se resolvió designar oficialmente con el nombre de “Presidente Julio Argentino Roca” a la calle principal de la costanera, en el tramo comprendido entre las avenidas Dr. Andrés Chabrillón y Dr. Santiago Coldaroli.

Un nuevo esquema para ordenar la Costanera Nebel

La normativa impulsada por el bloque de Juntos por Entre Ríos redefine la organización del espacio mediante una zonificación que divide el sector en tres áreas diferenciadas, con usos específicos para cada una.

El concejal Mauricio Rey explicó que el objetivo es ordenar las actividades comerciales y recreativas, promoviendo un desarrollo equilibrado del área costera.

En ese sentido, se estableció una Zona 1 destinada exclusivamente a Food Trucks, ubicada en la intersección de avenida Santiago Coldaroli y el río Uruguay. En ese sector, el Municipio deberá garantizar infraestructura básica como energía eléctrica, provisión de agua y un sistema adecuado de gestión de residuos.

Asimismo, se creó una Zona 2 de Equipamiento Comercial Gastronómico, sobre Boulevard San Lorenzo y el río Uruguay, donde se permitirá la instalación de estructuras modulares livianas de carácter permanente, bajo un prototipo arquitectónico definido por el propio Municipio.

Por otra parte, la Zona 3 quedará destinada al esparcimiento y la recreación, abarcando el área cercana a calle Néstor Garat. En este espacio se priorizará la preservación de la vegetación autóctona, la puesta en valor de miradores naturales y la mejora de los accesos a la playa.

Regulación de actividades y cuidado del entorno

La ordenanza también establece regulaciones específicas para las actividades permitidas en la costanera. La gastronomía y los espectáculos acústicos en vivo serán considerados usos condicionados, sujetos a evaluación técnica previa para su habilitación.

El concejal Rey destacó que la normativa busca compatibilizar el desarrollo del área con el bienestar de los vecinos, por lo que se incorporaron restricciones claras en materia de ruidos y actividades nocturnas.

En ese sentido, se prohíbe la instalación de boliches bailables o discotecas en el sector, así como la reproducción de música mediante vehículos particulares con equipos de sonido de alta potencia.

Nueva denominación para la calle principal

En la misma sesión, el Concejo Deliberante aprobó la iniciativa presentada por el concejal Felipe Sastre, mediante la cual se designa oficialmente con el nombre de “Presidente Julio Argentino Roca” a la calle principal de la Costanera Eduardo Nebel.

El tramo comprende el recorrido paralelo al río Uruguay entre las avenidas Dr. Andrés Chabrillón y Dr. Santiago Coldaroli, y la medida quedará incorporada al nomenclador urbano de la ciudad.

Sastre explicó que la aprobación de la nueva normativa deja sin efecto el tratamiento de un expediente anterior vinculado a la restitución de otras denominaciones en el sector, al considerar que el tema quedó resuelto con la sanción de esta ordenanza.

Ordenamiento y desarrollo del espacio público

Con estas decisiones, el Concejo Deliberante avanzó en la implementación de un marco regulatorio destinado a ordenar uno de los espacios públicos más importantes de Concordia.

El objetivo central es compatibilizar el crecimiento turístico, gastronómico y recreativo de la Costanera Nebel con la preservación del entorno natural y la calidad de vida de los vecinos de la zona.

Con informacion de prensa bloque Juntos por Entre Rios

Redaccion de 7Paginas