Apuesta al futuro: el partido vecinal «Vamos Federación» sumó a la juventud para consolidar su proyecto local

El escenario político de la Ciudad Jardin comienza a dinamizarse con la aparición y consolidación de nuevas alternativas vecinales. Movidos por el firme interés de reanimar la participación ciudadana, la conducción del nuevo partido «Vamos Federación» encabezó este viernes un extenso encuentro que logró congregar a un importante número de jóvenes y vecinos comprometidos con el futuro de la localidad.

La jornada estuvo marcada por el entusiasmo de una militancia que vuelve a creer en la política como la principal herramienta de transformación social y como un canal directo para escuchar las demandas reales de los federaenses. El dato político más destacado de la reunión fue la incorporación orgánica del sector de la juventud a la mesa de mayores, unificando criterios de cara a los desafíos venideros.

Durante el encuentro, los coordinadores del espacio dieron a conocer los lineamientos doctrinarios y operativos más importantes del partido. Los jóvenes, por su parte, tomaron con extrema seriedad la oportunidad, manifestando su firme intención de involucrarse a fondo en el proyecto con el objetivo claro de que «Vamos Federación» se consolide como una oferta electoral competitiva en los próximos comicios.

Escuchar las nuevas miradas sobre la realidad local

Según pudo saber 7Paginas, la mesa de debate se extendió por varias horas. Si bien se realizó un pormenorizado análisis de la situación política actual, el eje central estuvo puesto en coordinar la inserción de los nuevos integrantes en los diferentes equipos técnicos y de trabajo territorial del partido.

“Fue sumamente interesante escuchar a los jóvenes, notar el genuino interés que tienen por participar y, sobre todo, conocer su mirada particular sobre la realidad actual de Federación. Tienen mucho para aportar”, destacó uno de los dirigentes que presidió el encuentro.

Un espacio de puertas abiertas

Desde la conducción de la fuerza vecinal ratificaron que este encuentro es solo el primer paso de una serie de convocatorias planificadas para los barrios:

«Desde Vamos Federación seguimos construyendo un espacio netamente abierto al diálogo y a la participación de todos. Compartimos una enriquecedora charla informativa junto a vecinos de nuestra ciudad que se acercaron con el interés de interiorizarse sobre nuestro proyecto, intercambiar ideas y construir en conjunto el futuro de la comunidad. Creemos firmemente en la participación, en la escucha activa y en el trabajo en equipo para alcanzar una ciudad con más crecimiento y oportunidades para todos», concluyeron de cara al armado territorial.