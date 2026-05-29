Apuesta al futuro: Entre Ríos impulsa la Economía del Conocimiento como motor de desarrollo regional

Con una fuerte impronta federal y una mirada puesta en la transformación de la matriz productiva, se inauguró este viernes 29 de mayo en las instalaciones del Auditorio Mirador Tec la esperada jornada «Ruta Federal del Conocimiento – Evento Paraná». Bajo el lema unificador “El conocimiento, la más regional de las economías”, el encuentro congregó a más de 150 especialistas, académicos, empresarios y funcionarios públicos con un objetivo claro: consolidar a la provincia de Entre Ríos y al eje metropolitano Paraná-Santa Fe como un polo estratégico clave en la exportación de Servicios Basados en el Conocimiento (SbC).

La apertura oficial del evento estuvo a cargo del ministro de Economía y Servicios Públicos de la provincia, Fabián Boleas; el presidente de Argencon, Sebastián Mocorrea; y el director de Mirador Tec, Carlos Pallotti. Los tres disertantes coincidieron en la urgencia de articular políticas de estado público-privadas que potencien el talento entrerriano frente a las demandas de los mercados globales.

Un sector del presente que transforma la matriz productiva

Durante su alocución, el ministro Fabián Boleas ratificó el compromiso político y normativo del Gobierno provincial para generar incentivos económicos reales que beneficien a las empresas del sector tecnológico:

«La economía del conocimiento no es un sector del futuro, es una realidad del presente que transforma nuestra matriz productiva. Desde el Gobierno de Entre Ríos asumimos el compromiso de acompañar a los emprendedores y empresas tecnológicas, facilitando herramientas crediticias y de capacitación para que el talento entrerriano se desarrolle aquí, y para que Entre Ríos se convierta en un destino elegido por profesionales de todo el país que quieran exportar su valor al mundo».

Por su parte, Sebastián Mocorrea, referente máximo de Argencon, hizo especial hincapié en las ventajas geográficas y académicas de la región. «El eje Paraná-Santa Fe cuenta con un ecosistema educativo y empresarial maduro. El objetivo de la ruta federal es federalizar estas oportunidades, entendiendo que el conocimiento es el recurso más equitativo y con mayor capacidad de arraigo federal. Argentina tiene el potencial para triplicar sus exportaciones en servicios basados en el conocimiento si trabajamos unidos», subrayó.

El desafío de la Inteligencia Artificial y la sinergia local

A su turno, Carlos Pallotti analizó el rol territorial que cumplen los espacios de innovación locales: «El Mirador Tec y el Polo Tecnológico de Paraná son muestras claras de lo que se puede lograr cuando el conocimiento se territorializa. Debemos adecuar la formación a los nuevos perfiles que demanda la inteligencia artificial y la transformación digital, convirtiendo la innovación en un motor cotidiano para el desarrollo de nuestras comunidades».

La jornada, coorganizada de forma exitosa por Argencon y la Fundación Mirador Tec, contó con la participación activa de autoridades de las carteras de desarrollo productivo y educación de la provincia, intendentes, rectores de universidades, emprendedores de software y directivos de firmas tecnológicas de la región.

A lo largo del día, las mesas de debate y los módulos de trabajo se estructuraron bajo cuatro ejes fundamentales de discusión:

Contexto macroeconómico: El impacto de las variables actuales en la competitividad de la Economía del Conocimiento (EdC).

Estrategias de expansión: Acciones colectivas y financiamiento necesario para sostener el crecimiento de las empresas locales.

Inteligencia Artificial (IA): Los desafíos estructurales de la infraestructura tecnológica y el impacto de las nuevas herramientas de automatización.

Formación académica: La readecuación de los planes de estudio universitarios ante la demanda laboral de perfiles digitales interconectados.

Con información de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas