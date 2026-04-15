Apuesta al futuro: se inauguró la edición 2026 del Club de Robótica Concordia

La ciudad de Concordia dio un paso firme en su camino hacia la vanguardia tecnológica. Con la participación de más de 30 familias, se llevó a cabo la apertura oficial de la edición 2026 del Club de Robótica, una iniciativa de la Municipalidad de Concordia —a través de la Dirección de Innovación y Economía del Conocimiento— que busca transformar el talento local desde edades tempranas.

El acto fue presidido por el intendente Francisco Azcué, quien reafirmó el compromiso presupuestario con el área: “Decidimos invertir más recursos en este club; son más espacios y herramientas que le estamos brindando a nuestros jóvenes. Estamos muy felices y agradecidos con las familias que confían en esta propuesta”, destacó el jefe comunal.

Formación y sueños locales

Por su parte, el Secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda, Pablo Ferreyra, puso el foco en el impacto social del proyecto, señalando que el diferencial de una comunidad reside en las personas que se forman y emprenden en su lugar de origen. “Queremos que los chicos puedan cumplir sus sueños y proyectos de vida en la ciudad donde viven”, afirmó.

La propuesta pedagógica, según explicó Andrea Solari, jefa del Departamento de Robótica, se basa en la metodología de “aprender haciendo”, mediante talleres teórico-prácticos donde la experimentación es el eje central del conocimiento.

Una expansión histórica: Sedes y beneficiarios

Para este 2026, el municipio ha diseñado una estrategia de mayor alcance para facilitar el acceso en distintos barrios. El director de Innovación, Pedro Kohn, detalló que el Club contará con tres sedes de formación:

Casa del Bicentenario

Puerto TEC

Coworking La Estación

Además, por primera vez, el programa amplió su rango etario para incluir a adolescentes de entre 13 y 15 años, sumándose a los talleres destinados a niños y niñas. Se proyecta que durante este año participen más de 600 estudiantes distribuidos en 29 cohortes, consolidando así una política pública que une la inclusión digital con el desarrollo profesional futuro.

Con información de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas