Apuesta al turismo de aventura: Inauguraron «La Matuca», una operadora de buceo en Puerto Yeruá

Puerto Yeruá suma un nuevo y original atractivo a su oferta turística: el buceo. Bajo el nombre de Operadora de Buceo «La Matuca», este espacio liderado por el instructor Edgardo Malagrida busca posicionar a la localidad como un referente de las actividades subacuáticas en la provincia de Entre Ríos.

A diferencia de una escuela tradicional, «La Matuca» funciona como una operadora de servicios, lo que significa que no solo brinda cursos de formación para principiantes y avanzados, sino que también presta logística y servicios a otras escuelas de buceo que deseen realizar sus prácticas en las aguas del río Uruguay.

Una experiencia rodeada de naturaleza

La dirigente local Valeria Wehren visitó el predio este fin de semana y compartió sus impresiones con 7Paginas. «Es mucho más que un lugar para aprender a bucear… es un espacio de experiencias, encuentros y personas que hacen las cosas con verdadera pasión», señaló tras recorrer las instalaciones junto a Malagrida y el especialista Guillermo Lobos.

Wehren destacó el compromiso y el nivel de detalle volcado en el emprendimiento: «Quiero agradecer a Edgardo por abrirme las puertas de un lugar donde todo se vive con profesionalismo y una enorme dedicación, rodeado de la bella naturaleza que nos caracteriza».

Desarrollo regional

La puesta en marcha de esta operadora de buceo representa un salto cualitativo para el turismo de Puerto Yeruá, diversificando las actividades más allá de la pesca y la selva en galería. La posibilidad de explorar el fondo del río con guías certificados abre un nuevo mercado para el turismo de aventura y deportivo en la región.

«Felicitaciones a Edgardo y su familia por el trabajo que hacen; nos hicieron sentir como en casa», concluyó Wehren, subrayando la importancia de apoyar estos proyectos que generan valor local y atraen a visitantes de diferentes puntos del país.