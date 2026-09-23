Aquiles Lavarello clasificó a los Juegos Evita y representará a Federal en Mar del Plata

El deporte de Federal celebra un nuevo logro con la clasificación del joven boxeador Aquiles Lavarello a los Juegos Nacionales Evita, luego de una destacada actuación en la jornada clasificatoria provincial que se desarrolló este martes en la ciudad de Concordia.

Lavarello, representante de Federal, se consagró ganador de su llave tras imponerse ante sus rivales sobre el cuadrilátero concordiense, resultado que le permitió asegurar su lugar en la instancia nacional de la competencia, que tendrá lugar en Mar del Plata.

Formado en el Gimnasio Santos Barrios

El joven deportista realizó toda su formación en el Gimnasio Santos Barrios, institución que viene desarrollando un importante trabajo de preparación y acompañamiento de nuevos talentos del boxeo en Federal y la región.

Durante el selectivo provincial, Lavarello mostró el nivel de preparación alcanzado a través de su entrenamiento, con una actuación que le permitió quedarse con la clasificación y convertirse en uno de los representantes de Federal en la disciplina boxeo.

Un nuevo desafío en Mar del Plata

La clasificación representa un importante paso en la trayectoria deportiva del joven pugilista, quien ahora tendrá por delante el desafío de competir en la instancia nacional de los Juegos Evita.

El logro también pone en valor el trabajo que se desarrolla en el Gimnasio Santos Barrios, donde Lavarello inició y desarrolló su formación deportiva, consolidándose como uno de los jóvenes talentos del boxeo de Federal.

Ahora, el objetivo estará puesto en Mar del Plata, donde Aquiles Lavarello representará a Federal y buscará continuar con su experiencia dentro de los Juegos Nacionales Evita.

Redaccion de 7Paginas