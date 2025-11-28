ARA San Juan: Emotivo acto en homenaje a Fernando Mendoza

Con la presencia del Intendente Francisco Azcué y familiares del concordiense que formaba parte del submarino ARA “San Juan”, el acto se desarrolló en la Zona Verde de la Costanera de nuestra ciudad.

“Hoy Concordia se reúne con un sentimiento profundo: el de honrar la memoria, reconocer la entrega y mantener viva la gratitud hacia un hijo de esta ciudad que dio todo por la patria”, afirmó Azcué, sosteniendo que el “ARA San Juan no es solo un episodio doloroso de nuestra historia reciente, es sobre todo, un símbolo de servicio, de compromiso y de sacrificio”.

“Argentina perdió a 44 compatriotas pero Concordia perdió a uno de los suyos, a un joven cuya vocación por el mar y por la defensa de la Nación lo llevó a emprender un camino que muy pocos tienen el valor de tomar” remarcó Azcué.

Por su parte, el encargado de la Delegación Naval Concordia de la Armada Argentina, suboficial principal Jorge Fabián Tassi, manifestó que a “8 años de aquella dolorosa mañana, volvemos a reunirnos para honrar a quienes dieron su vida cumpliendo con su deber. El dolor permanece pero también permanece el orgullo por su entrega, por haber defendido nuestra soberanía hasta el último instante”.

La parte más emotiva se vivió cuando Raquel Colombani, madre de Mendoza, hizo uso de la palabra, recordando a su hijo en una fecha muy especial: “Un día como hoy, hace 46 años, nacía Fernando. Nos alegró la vida durante todos esos años que estuvo con nosotros, que en paz descanse, donde estés muy feliz cumpleaños”.

Estuvieron presentes el Secretario de Salud Diego Sauré; el Subsecretario de Cultura y Educación Carlos Gatto; en representación de la Intendencia del Gobierno de Salto, Francisco Blardoni; agentes consulares; representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; instituciones intermedias; veteranos de guerra de Malvinas, entre otros.