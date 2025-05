¡Arde la interna peronista en la provincia!

Finalmente el peronismo entrerriano resolvió abrir la interna la cual será abierta y las disputas internas se resolverán el domingo 29 de junio.

La decisión se tomó en una reunión del Consejo Provincial del PJ entrerriano, tras la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En un plenario del que participaron (en formal presencial y virtual) los dirigentes de primera línea, se dipuso que cuanto antes se deben derimir las cuestiones intestinas y que mejor que sea a través del voto de la gente.

Lo cierto es que deben definir cuanto antes quienes enfrentarán el desafío de las elecciones legislativas de octubre y la cosa no pinta bien, en varios sentidos.

El primero de los obstáculos que enfrenta el partido opositor, son sus caras, si claro, no podes ser parte del cambio si fuiste parte del fracaso, se escuchó por ahí, definitivamente algunos dirigentes no terminan de entender que significa esto de la «renovación» del partido y se aferran a sus intenciones partidarias de manera eterna.

Generando de este modo un efecto contrario en al menos dos sentidos, el primero que nuevamente el votante verá en las boletas a los mismos de siempre, y el otro inconveniente que desatan con su egoísmo extremo, es no dejar lugar a los nuevos dirigentes que viene empujando desde abajo, año tras años, durante 20 para ser más precisos.

Y no es por plata, muchos de los que meten la cuchara en la interna, tienen algunos milloncitos debajo de la cama, es sencillamente por poder, el hecho de decir aquí estoy porque quiero y porque puedo, no importa el resto: la dirigencia joven, los afiliados, en definitiva los enterrianos todos.

También hay algo de necesidad judicial, los eternos fueros, si bien con el traspié inesperado o no tanto del ex senador Edgardo Kueider que con fueros y todo, sigue detenido en Paraguay, si poder pisar Argentina libremente sin antes probar el suelo del penal de Ezeiza.

Y he aquí otro escollo, el dinero para resolver esta interna, con la suspensión de las PASO, el peronismo pierde una herramienta que a la postre hubiera servido para ordenar el espacio que acostumbrado al poder, tras 20 años de controlar el Gobierno provincial, por estos días y diesmado tras las fatales elecciones de 2023, está desorientado y sin conducción, pero la necesidad tiene cara de hereje, y esta interna será la que mida lo que tiene cada uno y defina posteriormente jefaturas, como sea.

El tema es quien pone la «tarasca», entendiendo que se trata de un gasto muy importante, para un partido que a apenas puede pagar sus sueldos y si escuchamos a Concordia, ni eso.

Tras comprender la magnitud del costo de una interna abierta, (alrededor de 140 millones de pesos), el presidente del PJ de Paraná, Jorge Vázquez, expresó que la cuestión económica no puede ser una “justificación” o “atenuante”.

“Votaremos en las unidades básicas, votaremos en los consejos departamentales, votaremos donde sea, pero los peronistas tenemos que votar y los compañeros tienen que tener igualdad de condiciones a la hora de exponer y proponerse como alternativa del peronismo”, al fin alguien que se acuerda de los » de abajo».

La creatividad no es una constante en muchos de los dirigentes peronistas, pero ya se habla de no utilizar los servicios del Correo Argentino, que sería uno de los gastos mas relevantes en el operativo, otra idea es la de reducir las mesas, y ahorrar gastos en urnas, boletas y logística.

Quien propuso realizar internas a bajo costo es el intendente de Santa Elena y pre candidato a senador, Domingo Rossi, quien presentó una propuesta elaborada sobre como efectuar las internas gastando no más de 15 millones de pesos, también presentó formalmente un proyecto de implementación de Boleta Única de Papel (BUP) para las elecciones internas del Partido Justicialista de Entre Ríos, la iniciativa busca modernizar y transparentar los procesos internos del partido, promoviendo un sistema de votación más económico, accesible y democrático, en línea con los modelos ya adoptados en provincias como Santa Fe, Córdoba y Mendoza.

Esta semana se sumó a la lista de Domingo Daniel Rossi, pero como candidato a Diputado nacional el doctor Carlos Reggiardo, golpeado por denunciar los muchos casos de corrupción que ocurrieron durante los últimos años de gobierno peronista.

No obstante, ya se puso el traje de candidato y dijo días atrás: «La Boleta Única de Papel es una necesidad si queremos recuperar la confianza de la militancia y de la sociedad. No podemos seguir atados a métodos amañados que solo favorecen el clientelismo y las viejas estructuras pagas» y agregó «el único que se resiste a esta modernización es Guillermo Michel, porque necesita que siga funcionando el viejo sistema para hacer pesar su billetera. Nosotros apostamos a una política de ideas, de propuestas y de militancia, no a la chequera ni al aparato rentado».

Por el oficialismo, Guillermo Michel (ex director de la Aduana) (con denuncias por corrupción durante la gestión de su amigo Sergio Massa) y que además desconoce el territorio el cual buscará representar se muestra con algunos intendentes, con el ex gobernador Gustavo Bordet y con Adán Humberto Bahl, el último candidato por el peronismo a la Gobernación, mientras que el ex senador Héctor Maya quiere competir esponsoreado por UPCN (aquí si hay plata).

También se agregó la agrupación PAR quien arrancó cuestionando a la conducción y que venía pidiendo internas, Jorge “Kinoto” Vázquez, presidente de la departamental Paraná del PJ, avisa que llegó el momento de darle paso.

Entre los principales intendentes se cuentan a Rosario Romero en Paraná, a José Lauritto en Concepción del Uruguay, y a Adrián Fuertes en Villaguay, quienes deberán evaluar daños colaterales siendo que aun les restan dos años de gobierno, apoyar, salir en la fotos, participar de las campañas, hasta quizás aportar algún que otro nombre, pero hasta ahí se llega, «a la puerta del cementerio si, hasta el cajón, no».

Otro que aún no se largó pero se rumorea que lo hará en los próximos días es el paranaense ex titular del Anses en la ciudad capital, Gustavo Guzmán, quien enfrentó de pie a la actual intendente Rosario Romero por la conducción de la ciudad de Paraná.

La interna arde, muchos creen que estas elecciones internas serán una verdadera «carnicería», lo de la búsqueda de unión del peronismo entrerriano que manifestó Gustavo Bordet durante la reunión del Consejo Partidario, quedará solo en el recuerdo.

Quizás, de esta licuadora de junio, queden quienes realmente sean dignos de representar a uno de los partidos políticos que fue y es parte de la rica historia de nuestro país.

Fuente: Nova