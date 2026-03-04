Arévalo abrió las Sesiones 2026 con un fuerte mensaje de autonomía: «No vinimos a poner excusas, vinimos a resolver»

Gestión frente a la crisis: «La primera trinchera»

Arévalo no esquivó la coyuntura nacional y provincial, describiéndola como un «escenario apremiante» que golpea directamente el bolsillo de las familias. «A los intendentes nos toca poner la cara por las falencias de lo que falta de Nación o Provincia. No golpean la puerta de la Casa Rosada, o la Casa Gris nos golpean la puerta a nosotros», sentenció, subrayando que el municipio se ha convertido en la «trinchera» que contiene la emergencia social, educativa y de salud.

En ese sentido, destacó que mientras programas nacionales como el Pro Huerta fueron desmantelados, el Municipio de Feliciano asumió el compromiso con fondos propios para entregar más de 1.400 kits de semillas, garantizando la soberanía alimentaria local y el desarrollo horticola.

Hechos que transforman: Del relato a la realidad

El Intendente dedicó un tramo central de su alocución a contrastar las críticas con resultados tangibles, enumerando hitos que marcaron un antes y un después en la ciudad:

Vivienda: La entrega de 80 viviendas del programa Reconstruir, ejecutadas íntegramente por personal municipal y contratados locales, sin empresas externas.

Infraestructura Histórica: La pavimentación de calles críticas como Illia , el recambio de redes cloacales en barrios postergados y la creación del nuevo Corsódromo y el Predio Multieventos.

El acuerdo histórico con el Frigorífico San José, que pasó de ser un conflicto judicial de años a ser un activo y desarrollo para la ciudad mediante sus gestiones.

Transparencia y Austeridad

Con un presupuesto aprobado para 2026 de $8.590.117.732,96, Arévalo anunció una : la baja de las tasas municipales en la energía eléctrica, gracias a una reducción en las contribuciones que el municipio cobra a la empresa Enersa. Además, celebró que, por primera vez en la historia, las comisiones de los Corsos y la Fiesta del Ternero presentan balances aprobados por revisores de cuentas, garantizando transparencia absoluta.

En un gesto de inusual sinceridad política, el mandatario enumeró los desafíos pendientes para este año, incluyendo el cerramiento del cementerio local, la finalización de la planta de separación de residuos y la culminación de la terminal de ómnibus. «Es fácil señalar lo que falta; nosotros contestamos con hechos. Saben que cuando nos comprometemos, cumplimos», afirmó.

Un cierre con fe en la gente

Hacia el final de su discurso, Arévalo llamó a la unidad y a dejar atrás las «mezquindades» y las fake news. «No pedí que me voten para quejarme de la situación del país o de lo que pasó antes. Vine a contarles la realidad y lo que espero para el futuro», expresó con emoción.

Con el lema «Creo en mi tierra, creo en su gente», el Intendente refirió en su anteúltimo discurso de apertura, reafirmando que Feliciano seguirá siendo un ejemplo de resiliencia y trabajo colectivo en tiempos de incertidumbre con respeto y transparencia para los contribuyentes y todos los vecinos. Por ultimo reflexionó sobre el «gesto» que ncesita el vecino de la politica y de los funcionarios que la gobiernan : «Qué debe quedarse afuera? La falta de compromiso con el vecino, los privilegios, el nepotismo, las comodidades, la conflictividad política en detrimento del bienestar de la comunidad, las disputas personales absurdas, el egoísmo que nos condenan al estancamiento, la desidia, la ausencia de espacios de diálogo y el bloqueo a la renovación de la política. Estos son los verdaderos enemigos que obstaculizan el desarrollo».