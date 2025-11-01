Arévalo: “No nos pueden meter a todos en la bolsa, ya que no todos los dirigentes del PJ somos delincuentes”

Arévalo fue el único intendente justicialista que logró retener su distrito en medio del fuerte avance del oficialismo provincial. En ese contexto, valoró la estrategia comunicacional de sus adversarios políticos, a la que calificó de “eficaz”, al instalar en la opinión pública una imagen negativa del peronismo.

“El adversario político viene hace 20 años machacando con los casos de corrupción, con los condenados y sospechados dentro del justicialismo. En eso han sido muy eficaces. Pero no nos pueden meter a todos en la bolsa, porque muchos militantes y dirigentes nada tenemos que ver con esas prácticas”, sostuvo.

El intendente detalló que en su gestión apostó desde el primer día a la transparencia y la ética pública, como pilares de gobierno, “Yo llegué al municipio y el primer día separé de su cargo a un familiar mío que trabajaba allí. Presento mi declaración jurada todos los años, informo cada compra al Concejo Deliberante y no hay ningún acto de gobierno que no sea público. En Feliciano no se puede hablar de corrupción”.

Sobre el futuro del peronismo entrerriano, Arévalo señaló que la derrota debe servir como punto de inflexión, “Hemos perdido dos elecciones en 24 meses. Está claro que algo tenemos que cambiar. Hay que renovar estrategias, incorporar nuevas voces y mejorar la comunicación. Pero eso debe hacerse con todos adentro: los que estuvieron antes, los que estamos ahora y los que quieran sumarse”.

Asimismo, remarcó que la gente fue contundente en las urnas y que el peronismo debe escuchar ese mensaje, “La sociedad nos marcó el rumbo. No se trata de culpar a nadie, sino de entender qué errores cometimos. No podemos seguir cometiendo los mismos errores ni dejar que nos definan por los actos de unos pocos”.

Finalmente, Arévalo convocó a la militancia a recuperar la identidad histórica del movimiento, “Primero soy militante, después intendente. Hay que volver a construir desde la militancia, con ética, respeto y compromiso. El peronismo se reconstruye con trabajo, no con discursos. Si no aprendemos de esto, en 2027 nos volverá a pasar lo mismo”.

Redacción de 7Paginas