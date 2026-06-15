Argentina Campeón del Sudamericano de Newcom. “fue un orgullo muy grande vestir la celeste y blanca”, dijo Majluf de Federación

El combinado albiceleste tuvo un desempeño perfecto a lo largo de todo el certamen disputado en el Estadio 8 de Junio, donde disputó siete partidos y los ganó todos sin ceder un solo set. En la gran final, Argentina derrotó al seleccionado local, Uruguay, por 2-0 con parciales de 15-13 y 15-9, en un encuentro vibrante y sumamente parejo.

Posiciones finales del Sudamericano

El torneo continental reunió a delegaciones de primer nivel y culminó con el siguiente podio:

ARGENTINA (Campeón Invicto)

URUGUAY

PARAGUAY

CHILE

«Escuchar el himno y que se te erice la piel es un sentimiento inolvidable»

En medio de los festejos por el título, Sebastián Majluf dialogó con 7Páginas y expresó la profunda emoción que significó defender los colores nacionales en la cancha:

«A nivel personal, cumplí el sueño de poder vestir la camiseta argentina, que creo que es el sueño que tiene todo deportista. Poder lograrlo después de los 50 años, escuchar el himno y que se te erice la piel, es un sentimiento que quedará grabado para siempre en mi memoria», relató emocionado el jugador federaense.

Majluf destacó también el marco de público y el crecimiento de la disciplina: «Tuvimos la suerte de que mucha hinchada argentina y familiares pudieron ‘cruzar el charco’ para apoyarnos en el estadio. Uruguay viene creciendo muchísimo, pero Argentina ya se consolidó como una potencia sudamericana y marcada a nivel mundial. Viví un fin de semana que no me olvidaré jamás».

Agradecimientos y el sueño del Mundial

El jugador del Club Estudiantes aprovechó la oportunidad para agradecer las muestras de afecto recibidas desde distintos puntos de la provincia y reconocer el trabajo del cuerpo técnico de la Selección: «Quiero agradecer especialmente a las técnicas Lorena Cuevas (Río Negro) e Ivana Gorosito (Córdoba). Ellas seleccionaron a 14 jugadores de todo el país y tuve la fortuna de estar entre ellos para representar a Entre Ríos».

Finalmente, Majluf auguró un futuro brillante para la actividad: «Este deporte está creciendo a pasos agigantados en toda Sudamérica y no tengo dudas de que dentro de muy poquito tiempo se viene el primer Mundial de Newcom», concluyó.

Redacción de 7Paginas