Argentina campeón del Torneo de Selecciones con un federaense en el plantel

El certamen contó con la participación de los representativos de Neuquén (+40 y +50), Chubut y Río Negro (+40 y +50), además del combinado nacional +50. La competencia se desarrolló bajo el formato todos contra todos, instancia en la que el equipo argentino mostró un rendimiento contundente: ganó todos sus partidos sin ceder un solo set.

En la definición, el conjunto nacional volvió a enfrentar al sólido equipo rionegrino +40 y repitió su superioridad, cerrando el partido con parciales idénticos de 15-5 y 15-5 para quedarse con el título.

Entre los protagonistas del logro se destacó el federaense Sebastián Majluf, integrante del plantel campeón, quien además fue elegido como abanderado de la delegación argentina durante el acto inaugural, un reconocimiento especial dentro de la competencia.

El torneo representó una instancia clave de preparación para la Selección, que ahora apunta al próximo Sudamericano a disputarse entre abril y mayo en Uruguay. Además, el plantel tiene en el horizonte la posible participación en el primer Mundial de la disciplina, previsto para fin de año en sede a confirmar.